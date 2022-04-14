Landwolf (WOLF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Landwolf (WOLF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Landwolf (WOLF) -rahakkeen tiedot Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto. Virallinen verkkosivusto: https://www.landwolfavax.com/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x4f94b8aef08c92fefe416af073f1df1e284438ec Osta WOLF-rahaketta nyt!

Landwolf (WOLF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Landwolf (WOLF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000085499 $ 0.000085499 $ 0.000085499 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 Nykyinen hinta: $ 0.000001833 $ 0.000001833 $ 0.000001833 Lue lisää Landwolf (WOLF) -rahakkeen hinnasta

Landwolf (WOLF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Landwolf (WOLF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WOLF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WOLF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WOLF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WOLF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WOLF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Landwolf (WOLF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WOLF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WOLF-rahakkeita MEXCistä nyt!

Landwolf (WOLF) -rahakkeen hintahistoria WOLF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WOLF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WOLF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WOLF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WOLF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WOLF-rahakkeen hintaennuste nyt!

