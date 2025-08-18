Lisätietoja USDE-rahakkeesta

Ethena USDe-logo

Ethena USDe – hinta (USDE)

1USDE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.0007
$1.0007$1.0007
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Ethena USDe (USDE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:56:13 (UTC+8)

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.0005
$ 1.0005$ 1.0005
24 h:n matalin
$ 1.0009
$ 1.0009$ 1.0009
24 h:n korkein

$ 1.0005
$ 1.0005$ 1.0005

$ 1.0009
$ 1.0009$ 1.0009

$ 1.0349343344668251
$ 1.0349343344668251$ 1.0349343344668251

$ 0.9772661240254116
$ 0.9772661240254116$ 0.9772661240254116

0.00%

0.00%

+0.03%

+0.03%

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0007. Viimeisen 24 tunnin aikana USDE on vaihdellut alimmillaan $ 1.0005 ja korkeimmillaan $ 1.0009 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0349343344668251, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.9772661240254116.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDE on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen markkinatiedot

No.15

$ 11.65B
$ 11.65B$ 11.65B

$ 14.74M
$ 14.74M$ 14.74M

$ 11.65B
$ 11.65B$ 11.65B

11.64B
11.64B 11.64B

--
----

11,640,824,663.891336
11,640,824,663.891336 11,640,824,663.891336

0.29%

ETH

Ethena USDe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.65B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.74M. USDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.64B ja sen kokonaistarjonta on 11640824663.891336. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.65B.

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ethena USDe-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0002-0.02%
60 päivää$ +0.0003+0.02%
90 päivää$ 00.00%
Ethena USDe-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään USDE-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ethena USDe 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002 (-0.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ethena USDe-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, USDE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003 (+0.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ethena USDe-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ 0 (0.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ethena USDe (USDE)?

Tarkista Ethena USDe-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ethena USDe on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ethena USDe-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista USDE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ethena USDe-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ethena USDe-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ethena USDe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ethena USDe (USDE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ethena USDe (USDE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ethena USDe-rahakkeelle.

Tarkista Ethena USDe-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tokenomiikka

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ethena USDe (USDE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ethena USDe:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ethena USDe MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

USDE paikallisiin valuuttoihin

Ethena USDe-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ethena USDe toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ethena USDe-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ethena USDe”

Paljonko Ethena USDe (USDE) on arvoltaan tänään?
USDE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0007 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDE-USD-parin nykyinen hinta?
USDE -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0007. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ethena USDe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDE markkina-arvo on $ 11.65B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.64B USD.
Mikä oli USDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDE saavutti ATH-hinnaksi 1.0349343344668251 USD.
Mikä oli USDE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.9772661240254116 USD.
Mikä on USDE-rahakkeen treidausvolyymi?
USDE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.74M USD.
Nouseeko USDE tänä vuonna korkeammalle?
USDE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:56:13 (UTC+8)

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

