Mikä on Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ethena USDe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ethena USDe (USDE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ethena USDe (USDE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ethena USDe-rahakkeelle.

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tokenomiikka

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ethena USDe-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ethena USDe toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Paljonko Ethena USDe (USDE) on arvoltaan tänään? USDE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0007 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on USDE-USD-parin nykyinen hinta? $ 1.0007 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo USDE -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Ethena USDe-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen USDE markkina-arvo on $ 11.65B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on USDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? USDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.64B USD . Mikä oli USDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? USDE saavutti ATH-hinnaksi 1.0349343344668251 USD . Mikä oli USDE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? USDE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.9772661240254116 USD . Mikä on USDE-rahakkeen treidausvolyymi? USDE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.74M USD .

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

