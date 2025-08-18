Ethena USDe (USDE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0007. Viimeisen 24 tunnin aikana USDE on vaihdellut alimmillaan $ 1.0005 ja korkeimmillaan $ 1.0009 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0349343344668251, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.9772661240254116.
Lyhyen aikavälin tuloksissa USDE on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ethena USDe (USDE) -rahakkeen markkinatiedot
Ethena USDe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.65B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.74M. USDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.64B ja sen kokonaistarjonta on 11640824663.891336. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.65B.
Ethena USDe (USDE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ethena USDe-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.0002
-0.02%
60 päivää
$ +0.0003
+0.02%
90 päivää
$ 0
0.00%
Ethena USDe-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään USDE-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Ethena USDe 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002 (-0.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Ethena USDe-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, USDE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003 (+0.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Ethena USDe-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ 0 (0.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ethena USDe (USDE)?
Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'.
Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.
Ethena USDe-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Ethena USDe (USDE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ethena USDe (USDE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ethena USDe-rahakkeelle.
Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Ethena USDe (USDE) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.