Ultra (UOS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ultra (UOS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ultra (UOS) -rahakkeen tiedot Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof. Virallinen verkkosivusto: https://ultra.io/ Valkoinen paperi: https://ultra.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c Osta UOS-rahaketta nyt!

Ultra (UOS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ultra (UOS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.81M $ 19.81M $ 19.81M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 447.53M $ 447.53M $ 447.53M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 44.27M $ 44.27M $ 44.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 Nykyinen hinta: $ 0.04427 $ 0.04427 $ 0.04427 Lue lisää Ultra (UOS) -rahakkeen hinnasta

Ultra (UOS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ultra (UOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UOS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UOS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UOS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UOS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UOS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ultra (UOS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UOS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UOS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ultra (UOS) -rahakkeen hintahistoria UOS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UOS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UOS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UOS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UOS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UOS-rahakkeen hintaennuste nyt!

