TENUP (TUP) -rahakkeen tiedot TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io Virallinen verkkosivusto: https://tenup.io/ Valkoinen paperi: https://tenup.io/LIGHTPAPER.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7714f320Adca62B149df2579361AfEC729c5FE6A Osta TUP-rahaketta nyt!

TENUP (TUP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TENUP (TUP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 832.44K $ 832.44K $ 832.44K Kokonaistarjonta: $ 192.00M $ 192.00M $ 192.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 105.37M $ 105.37M $ 105.37M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00222312 $ 0.00222312 $ 0.00222312 Nykyinen hinta: $ 0.0079 $ 0.0079 $ 0.0079 Lue lisää TENUP (TUP) -rahakkeen hinnasta

TENUP (TUP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TENUP (TUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TUP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TUP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TUP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TUP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TUP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TENUP (TUP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TUP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TUP-rahakkeita MEXCistä nyt!

TENUP (TUP) -rahakkeen hintahistoria TUP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TUP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TUP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TUP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TUP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TUP-rahakkeen hintaennuste nyt!

