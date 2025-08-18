Lisätietoja TRUST-rahakkeesta

Trust The Process-logo

Trust The Process – hinta (TRUST)

$0.0004846
-1.14%1D
USD
Reaaliaikainen Trust The Process (TRUST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:12:30 (UTC+8)

Trust The Process (TRUST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.0004766
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.25%

-1.14%

-6.56%

-6.56%

Trust The Process (TRUST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0004843. Viimeisen 24 tunnin aikana TRUST on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004766 ja korkeimmillaan $ 0.000498 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRUST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05737362198044114, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000480974321475351.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TRUST on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -1.14% 24 tunnin aikana ja -6.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Trust The Process (TRUST) -rahakkeen markkinatiedot

No.3604

0.00%

SOL

Trust The Process-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.74K. TRUST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999995323. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 484.30K.

Trust The Process (TRUST) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Trust The Process-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000005588-1.14%
30 päivää$ -0.0002492-33.98%
60 päivää$ -0.0001623-25.11%
90 päivää$ -0.0003943-44.88%
Trust The Process-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TRUST-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000005588 (-1.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Trust The Process 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002492 (-33.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Trust The Process-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TRUST-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001623 (-25.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Trust The Process-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0003943 (-44.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Trust The Process (TRUST)?

Tarkista Trust The Process-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Trust The Process (TRUST)

Trust The Process is a meme coin on the Solana chain.

Trust The Process on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Trust The Process-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TRUST-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Trust The Process-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Trust The Process-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Trust The Process-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Trust The Process (TRUST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Trust The Process (TRUST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Trust The Process-rahakkeelle.

Tarkista Trust The Process-rahakkeen hintaennuste nyt!

Trust The Process (TRUST) -rahakkeen tokenomiikka

Trust The Process (TRUST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRUST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Trust The Process (TRUST) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Trust The Process:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Trust The Process MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TRUST paikallisiin valuuttoihin

Trust The Process-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Trust The Process toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Trust The Process-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Trust The Process”

Paljonko Trust The Process (TRUST) on arvoltaan tänään?
TRUST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0004843 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TRUST-USD-parin nykyinen hinta?
TRUST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0004843. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Trust The Process-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TRUST markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TRUST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TRUST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TRUST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TRUST saavutti ATH-hinnaksi 0.05737362198044114 USD.
Mikä oli TRUST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TRUST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000480974321475351 USD.
Mikä on TRUST-rahakkeen treidausvolyymi?
TRUST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.74K USD.
Nouseeko TRUST tänä vuonna korkeammalle?
TRUST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TRUST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Trust The Process (TRUST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

