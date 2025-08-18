Trust The Process (TRUST) -rahakkeen hintatiedot (USD)
Trust The Process (TRUST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0004843. Viimeisen 24 tunnin aikana TRUST on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004766 ja korkeimmillaan $ 0.000498 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRUST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05737362198044114, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000480974321475351.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TRUST on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -1.14% 24 tunnin aikana ja -6.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Trust The Process (TRUST) -rahakkeen markkinatiedot
Trust The Process-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.74K. TRUST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999995323. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 484.30K.
Trust The Process (TRUST) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Trust The Process-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000005588
-1.14%
30 päivää
$ -0.0002492
-33.98%
60 päivää
$ -0.0001623
-25.11%
90 päivää
$ -0.0003943
-44.88%
Trust The Process-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TRUST-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000005588 (-1.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Trust The Process 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002492 (-33.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Trust The Process-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TRUST-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001623 (-25.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Trust The Process-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0003943 (-44.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Trust The Process (TRUST)?
Trust The Process is a meme coin on the Solana chain.
Trust The Process-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Trust The Process (TRUST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Trust The Process (TRUST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Trust The Process-rahakkeelle.
Trust The Process (TRUST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRUST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Trust The Process (TRUST) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.