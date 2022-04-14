Toshi (TOSHI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Toshi (TOSHI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Toshi (TOSHI) -rahakkeen tiedot Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain. Virallinen verkkosivusto: https://www.toshithecat.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xac1bd2486aaf3b5c0fc3fd868558b082a531b2b4 Osta TOSHI-rahaketta nyt!

Toshi (TOSHI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Toshi (TOSHI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 295.28M $ 295.28M $ 295.28M Kokonaistarjonta: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Kierrossa oleva tarjonta: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 295.28M $ 295.28M $ 295.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0023138 $ 0.0023138 $ 0.0023138 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000007906195303 $ 0.000000007906195303 $ 0.000000007906195303 Nykyinen hinta: $ 0.0007019 $ 0.0007019 $ 0.0007019 Lue lisää Toshi (TOSHI) -rahakkeen hinnasta

Toshi (TOSHI) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten TOSHI-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Toshi is a memecoin and protocol on the Base blockchain, providing a suite of open-source tools for creators and projects. Its token economics are designed to support a permissionless, community-driven ecosystem. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Token Issuance Mechanism Toshi supports multiple launch and distribution mechanisms for new tokens created via its platform: Native Presale: Projects can conduct a presale using ETH, allowing early supporters to purchase tokens before public trading.

Treasury and development funds The allocation is determined by the project launching the token, with options for presale, fair launch, and liquidity provisioning. Example: Toshi Token Supply Name Symbol Max Supply Circulating Market Cap (USD) Latest Price (USD) Toshi TOSHI 420,690,000,000 $239,081,997 $0.00056644 Usage and Incentive Mechanism Toshi tokens are integral to the platform’s ecosystem, with several key use cases: Transaction Utility: Used within the Toshi toolkit for services like Multi-sender, Token Locker, Liquidity Locker, and Toshi Swap.

Used within the Toshi toolkit for services like Multi-sender, Token Locker, Liquidity Locker, and Toshi Swap. Incentives: Projects can use Toshi tokens for airdrops, community rewards, and liquidity mining.

Projects can use Toshi tokens for airdrops, community rewards, and liquidity mining. Fundraising: Toshi tokens can be distributed via the Launchpad for project fundraising.

Toshi tokens can be distributed via the Launchpad for project fundraising. Governance: While not explicitly stated, tokens in similar ecosystems are often used for governance and voting. Locking Mechanism Toshi provides a robust token locking system to enhance security and trust: Token Locker: Allows projects and users to lock standard tokens, liquidity tokens (V2 and V3), and NFTs.

Allows projects and users to lock standard tokens, liquidity tokens (V2 and V3), and NFTs. Flexible Locking: Users can specify the amount, beneficiary, and unlock time for each lock.

Users can specify the amount, beneficiary, and unlock time for each lock. Proof of Security: Locked tokens provide verifiable evidence of security, reassuring investors and stakeholders. Locking Process Select Type of Lock: Choose between standard token, regular liquidity, or V3 LP token lock. Enter Lock Details: Specify token address, beneficiary, amount, and unlock time. Review and Finalize: Approve and submit the locking transaction. Completion: Locked tokens are transferred and held until the unlock time. Unlocking Time Customizable Unlocking: The unlock time is set by the user or project at the time of locking. Tokens become available to the beneficiary only after the specified unlock date and time.

The unlock time is set by the user or project at the time of locking. Tokens become available to the beneficiary only after the specified unlock date and time. Use Cases: Locks can be set for investor assurance, liquidity management, or project milestones. Summary Table Mechanism Description Issuance Presale, fair launch (ETH/USDC), airdrop, liquidity mining Allocation Customizable by project; typical categories: community, team, liquidity, treasury Usage Platform utility, incentives, fundraising, potential governance Incentives Airdrops, rewards, liquidity mining, community engagement Locking Token Locker for standard, liquidity, and V3 tokens; flexible lock parameters Unlocking User/project-defined unlock time; tokens released to beneficiary after lock expires Additional Notes The Toshi platform emphasizes permissionless, open-source tools, allowing projects to tailor token economics to their needs.

The locking and unlocking mechanisms are designed to build trust and ensure long-term commitment from project teams and investors. For more detailed, project-specific tokenomics, refer to the documentation and launchpad guides provided by Toshi.

Toshi (TOSHI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Toshi (TOSHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TOSHI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TOSHI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TOSHI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TOSHI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

