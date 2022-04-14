Telcoin (TEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Telcoin (TEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Telcoin (TEL) -rahakkeen tiedot Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products. Virallinen verkkosivusto: https://www.telco.in/ Valkoinen paperi: https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F Osta TEL-rahaketta nyt!

Telcoin (TEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Telcoin (TEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 503.36M $ 503.36M $ 503.36M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 91.01B $ 91.01B $ 91.01B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 553.10M $ 553.10M $ 553.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.013374 $ 0.013374 $ 0.013374 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 Nykyinen hinta: $ 0.005531 $ 0.005531 $ 0.005531 Lue lisää Telcoin (TEL) -rahakkeen hinnasta

Telcoin (TEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Telcoin (TEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Telcoin (TEL) -rahakkeen hintahistoria TEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

