StrikeX (STRX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu StrikeX (STRX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

StrikeX (STRX) -rahakkeen tiedot We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market. Virallinen verkkosivusto: https://tradestrike.io/?utm_source=coinmarketcap&utm_medium=backlink&utm_campaign=profile Block Explorer: https://solscan.io/token/9HCRyuqrFDt1kUrwuUF7xjb2eqCgFmC5433MjqJ3STRX Osta STRX-rahaketta nyt!

StrikeX (STRX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu StrikeX (STRX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 34.61M $ 34.61M $ 34.61M Kokonaistarjonta: $ 880.46M $ 880.46M $ 880.46M Kierrossa oleva tarjonta: $ 872.68M $ 872.68M $ 872.68M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 39.66M $ 39.66M $ 39.66M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00110327 $ 0.00110327 $ 0.00110327 Nykyinen hinta: $ 0.03966 $ 0.03966 $ 0.03966 Lue lisää StrikeX (STRX) -rahakkeen hinnasta

StrikeX (STRX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset StrikeX (STRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STRX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STRX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STRX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STRX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STRX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään StrikeX (STRX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STRX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STRX-rahakkeita MEXCistä nyt!

StrikeX (STRX) -rahakkeen hintahistoria STRX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STRX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STRX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STRX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STRX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STRX-rahakkeen hintaennuste nyt!

