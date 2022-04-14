Subsquid (SQD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Subsquid (SQD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Subsquid (SQD) -rahakkeen tiedot Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences. Virallinen verkkosivusto: https://www.sqd.ai Valkoinen paperi: https://docs.sqd.dev/subsquid-network/whitepaper/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x1337420dED5ADb9980CFc35f8f2B054ea86f8aB1 Osta SQD-rahaketta nyt!

Subsquid (SQD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Subsquid (SQD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 83.28M $ 83.28M $ 83.28M Kokonaistarjonta: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Kierrossa oleva tarjonta: $ 728.99M $ 728.99M $ 728.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 152.74M $ 152.74M $ 152.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.693 $ 0.693 $ 0.693 Kaikkien aikojen alin: $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 Nykyinen hinta: $ 0.11424 $ 0.11424 $ 0.11424 Lue lisää Subsquid (SQD) -rahakkeen hinnasta

Subsquid (SQD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Subsquid (SQD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SQD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SQD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SQD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SQD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Subsquid (SQD) -rahakkeen hintahistoria SQD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SQD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SQD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SQD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SQD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SQD-rahakkeen hintaennuste nyt!

