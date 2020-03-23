SOL

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

NimiSOL

SijoitusNo.6

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0288%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)576.27%

Kierrossa oleva tarjonta541,885,310.1575348

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta609,184,920.9790685

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2020-03-23 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta294.33494870928604,2025-01-19

Alin hinta0.505193636791,2020-05-11

Julkinen lohkoketjuSOL

Sektori

Sosiaalinen media

Loading...