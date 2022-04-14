SNAP (SNAP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SNAP (SNAP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SNAP (SNAP) -rahakkeen tiedot SNAP is a meme coin on Solana Chain Virallinen verkkosivusto: https://twitter.com/KeroNFTs Block Explorer: https://solscan.io/token/4G86CMxGsMdLETrYnavMFKPhQzKTvDBYGMRAdVtr72nu Osta SNAP-rahaketta nyt!

SNAP (SNAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SNAP (SNAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.64T $ 1.64T $ 1.64T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.97M $ 6.97M $ 6.97M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0001435 $ 0.0001435 $ 0.0001435 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000217840701118 $ 0.00000217840701118 $ 0.00000217840701118 Nykyinen hinta: $ 0.000004243 $ 0.000004243 $ 0.000004243 Lue lisää SNAP (SNAP) -rahakkeen hinnasta

SNAP (SNAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SNAP (SNAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SNAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SNAP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SNAP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SNAP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SNAP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SNAP (SNAP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SNAP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SNAP-rahakkeita MEXCistä nyt!

SNAP (SNAP) -rahakkeen hintahistoria SNAP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SNAP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SNAP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SNAP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SNAP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SNAP-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!