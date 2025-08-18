Lisätietoja ROUTE-rahakkeesta

ROUTE-rahakkeen hintatiedot

ROUTE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ROUTE-rahakkeen tokenomiikka

ROUTE-rahakkeen hintaennuste

ROUTE-rahakkeen historia

ROUTE-osto-opas

ROUTE/fiat-valuuttamuunnin

ROUTE-rahakkeen spot

Router Protocol-logo

Router Protocol – hinta (ROUTE)

1ROUTE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Router Protocol (ROUTE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:47:52 (UTC+8)

Router Protocol (ROUTE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

Router Protocol (ROUTE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00667. Viimeisen 24 tunnin aikana ROUTE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00665 ja korkeimmillaan $ 0.00702 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROUTE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07989256862366406, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003755757650098377.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROUTE on muuttunut +0.30% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -18.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Router Protocol (ROUTE) -rahakkeen markkinatiedot

No.1665

Router Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.14K. ROUTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 452.67M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.67M.

Router Protocol (ROUTE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Router Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00251-27.35%
60 päivää$ -0.00259-27.97%
90 päivää$ -0.0039-36.90%
Router Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ROUTE-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Router Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00251 (-27.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Router Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ROUTE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00259 (-27.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Router Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0039 (-36.90%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Router Protocol (ROUTE)?

Tarkista Router Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Router Protocol (ROUTE)

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Router Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Router Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ROUTE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Router Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Router Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Router Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Router Protocol (ROUTE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Router Protocol (ROUTE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Router Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Router Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Router Protocol (ROUTE) -rahakkeen tokenomiikka

Router Protocol (ROUTE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROUTE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Router Protocol (ROUTE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Router Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Router Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ROUTE paikallisiin valuuttoihin

Router Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Router Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Router Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Router Protocol”

Paljonko Router Protocol (ROUTE) on arvoltaan tänään?
ROUTE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00667 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROUTE-USD-parin nykyinen hinta?
ROUTE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00667. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Router Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROUTE markkina-arvo on $ 3.02M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROUTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROUTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 452.67M USD.
Mikä oli ROUTE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROUTE saavutti ATH-hinnaksi 0.07989256862366406 USD.
Mikä oli ROUTE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROUTE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003755757650098377 USD.
Mikä on ROUTE-rahakkeen treidausvolyymi?
ROUTE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.14K USD.
Nouseeko ROUTE tänä vuonna korkeammalle?
ROUTE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROUTE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:47:52 (UTC+8)

Router Protocol (ROUTE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

