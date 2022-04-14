RAKUZA (RKC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RAKUZA (RKC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RAKUZA (RKC) -rahakkeen tiedot We are a Japanese NFT MARKETPLACE specializing in RWA NFT of animation celluloid and original artwork. Virallinen verkkosivusto: https://rakuza.io/en/ Valkoinen paperi: https://medium.com/@media_39638/about-rkc-utility-token-c1db5084e976 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf976fc699eb81a302a29bac6590d1565e8e5da0d Osta RKC-rahaketta nyt!

RAKUZA (RKC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RAKUZA (RKC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 698.00K $ 698.00K $ 698.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0000698 $ 0.0000698 $ 0.0000698 Lue lisää RAKUZA (RKC) -rahakkeen hinnasta

RAKUZA (RKC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RAKUZA (RKC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RKC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RKC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RKC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RKC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RKC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RAKUZA (RKC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RKC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RKC-rahakkeita MEXCistä nyt!

RAKUZA (RKC) -rahakkeen hintahistoria RKC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RKC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RKC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RKC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RKC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RKC-rahakkeen hintaennuste nyt!

