REDX (REDX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu REDX (REDX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

REDX (REDX) -rahakkeen tiedot The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions. Virallinen verkkosivusto: https://redx.global/ Valkoinen paperi: https://docs.redx-project.com/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P Osta REDX-rahaketta nyt!

REDX (REDX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu REDX (REDX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 20.98M $ 20.98M $ 20.98M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 52.81M $ 52.81M $ 52.81M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.019487 $ 0.019487 $ 0.019487 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004377243031456118 $ 0.004377243031456118 $ 0.004377243031456118 Nykyinen hinta: $ 0.005281 $ 0.005281 $ 0.005281 Lue lisää REDX (REDX) -rahakkeen hinnasta

REDX (REDX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset REDX (REDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä REDX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REDX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät REDX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REDX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REDX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään REDX (REDX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REDX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan REDX-rahakkeita MEXCistä nyt!

REDX (REDX) -rahakkeen hintahistoria REDX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu REDX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

REDX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne REDX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REDX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso REDX-rahakkeen hintaennuste nyt!

