REDX (REDX) -rahakkeen tokenomiikka

REDX (REDX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu REDX (REDX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

REDX (REDX) -rahakkeen tiedot

The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.

Virallinen verkkosivusto:
https://redx.global/
Valkoinen paperi:
https://docs.redx-project.com/
Block Explorer:
https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P

REDX (REDX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu REDX (REDX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 20.98M
$ 20.98M$ 20.98M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 3.97B
$ 3.97B$ 3.97B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 52.81M
$ 52.81M$ 52.81M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.019487
$ 0.019487$ 0.019487
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.004377243031456118
$ 0.004377243031456118$ 0.004377243031456118
Nykyinen hinta:
$ 0.005281
$ 0.005281$ 0.005281

REDX (REDX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

REDX (REDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä REDX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REDX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät REDX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REDX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REDX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään REDX (REDX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REDX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

REDX (REDX) -rahakkeen hintahistoria

REDX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

REDX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne REDX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REDX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.