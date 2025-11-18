Lisätietoja RAIN-rahakkeesta
Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka
Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen tiedot
Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.
Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RAIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RAIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RAIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RAIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen hintahistoria
RAIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
RAIN-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne RAIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RAIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
