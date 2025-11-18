Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka

Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Rain Protocol (RAIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:47:34 (UTC+8)
USD

Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 1.15T
$ 1.15T
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.95B
$ 3.95B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.005
$ 0.005
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.0034385
$ 0.0034385

Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen tiedot

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.rain.one
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.rain.one
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x25118290e6A5f4139381D072181157035864099d

Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RAIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RAIN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RAIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RAIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RAIN-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RAIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen hintahistoria

RAIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

RAIN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RAIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RAIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

