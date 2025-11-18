Portal To Bitcoin (PTB) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Portal To Bitcoin-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon PTB kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Portal To Bitcoin-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Portal To Bitcoin-hintaennuste
$0.01951
-1.46%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:31:05 (UTC+8)

Portal To Bitcoin-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Portal To Bitcoin saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.01951 vuonna 2025.

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Portal To Bitcoin saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.020485 vuonna 2026.

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan PTB-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.021509 10.25% kasvuvauhdilla.

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan PTB-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.022585 15.76% kasvuvauhdilla.

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PTB-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.023714 ja kasvuvauhti 21.55%.

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PTB-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.024900 ja kasvuvauhti 27.63%.

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Portal To Bitcoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.040559.

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Portal To Bitcoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.066067.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.01951
    0.00%
  • 2026
    $ 0.020485
    5.00%
  • 2027
    $ 0.021509
    10.25%
  • 2028
    $ 0.022585
    15.76%
  • 2029
    $ 0.023714
    21.55%
  • 2030
    $ 0.024900
    27.63%
  • 2031
    $ 0.026145
    34.01%
  • 2032
    $ 0.027452
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.028825
    47.75%
  • 2034
    $ 0.030266
    55.13%
  • 2035
    $ 0.031779
    62.89%
  • 2036
    $ 0.033368
    71.03%
  • 2037
    $ 0.035037
    79.59%
  • 2038
    $ 0.036789
    88.56%
  • 2039
    $ 0.038628
    97.99%
  • 2040
    $ 0.040559
    107.89%
Lyhyen aikavälin Portal To Bitcoin-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.01951
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.019512
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.019528
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.019590
    0.41%
Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste tänään

PTB-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.01951. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) PTB-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.019512. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste PTB-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.019528. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin PTB-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.019590. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Portal To Bitcoin-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.01951
$ 36.16M
1.85B
$ 1.00M
--

PTB-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.01951. Sen 24 tunnin muutos on -1.46%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 1.00M.
Lisäksi PTB-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.85B ja sen markkina-arvo on $ 36.16M.

Kuinka Portal To Bitcoin (PTB) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa PTB-rahakkeita? Voit nyt ostaa PTB-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Portal To Bitcoin-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan PTB-rahakkeita nyt

Historiallinen Portal To Bitcoin-hinta

Viimeisimpien Portal To Bitcoin-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Portal To Bitcoin-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.01951USD. Portal To Bitcoin-rahakkeiden (PTB) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 PTB, jolloin sen markkina-arvo on $36.16M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.02%
    $ -0.000560
    $ 0.023
    $ 0.01866
  • 7 päivää
    -0.26%
    $ -0.00699
    $ 0.0375
    $ 0.01866
  • 30 päivää
    -0.39%
    $ -0.012920
    $ 0.0475
    $ 0.01866
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Portal To Bitcoin-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000560, mikä kuvastaa -0.02% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Portal To Bitcoin-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.0375 ja alimmillaan $0.01866. Sen hinta on muuttunut -0.26%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee PTB-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Portal To Bitcoin-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.39%, joka heijastaa noin $-0.012920 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että PTB-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Portal To Bitcoin-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko PTB-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Portal To Bitcoin (PTB) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Portal To Bitcoin-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia PTB-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Portal To Bitcoin-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee PTB-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Portal To Bitcoin-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee PTB-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi PTB-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Portal To Bitcoin-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi PTB-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

PTB-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako PTB-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan PTB saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on PTB-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennustetyökalun mukaan PTB-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi PTB maksaa vuonna 2026?
1 Portal To Bitcoin (PTB) -rahakkeen hinta tänään on $0.01951. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PTB-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta PTB-rahakkeille vuonna 2027?
Portal To Bitcoin (PTB) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PTB-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on PTB-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Portal To Bitcoin (PTB) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on PTB-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Portal To Bitcoin (PTB) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi PTB maksaa vuonna 2030?
1 Portal To Bitcoin (PTB) -rahakkeen hinta tänään on $0.01951. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PTB-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on PTB-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Portal To Bitcoin (PTB) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PTB-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:31:05 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.