Parcl (PRCL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Parcl (PRCL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Parcl (PRCL) -rahakkeen tiedot Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures. Virallinen verkkosivusto: https://www.parcl.co/ Valkoinen paperi: https://docs.parcl.co/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4LLbsb5ReP3yEtYzmXewyGjcir5uXtKFURtaEUVC2AHs Osta PRCL-rahaketta nyt!

Parcl (PRCL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Parcl (PRCL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 34.32M $ 34.32M $ 34.32M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 412.28M $ 412.28M $ 412.28M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 83.24M $ 83.24M $ 83.24M Kaikkien aikojen korkein: $ 3 $ 3 $ 3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04874291631068839 $ 0.04874291631068839 $ 0.04874291631068839 Nykyinen hinta: $ 0.08324 $ 0.08324 $ 0.08324 Lue lisää Parcl (PRCL) -rahakkeen hinnasta

Parcl (PRCL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Parcl (PRCL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PRCL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PRCL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PRCL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PRCL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PRCL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Parcl (PRCL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PRCL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PRCL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Parcl (PRCL) -rahakkeen hintahistoria PRCL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PRCL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PRCL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PRCL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PRCL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PRCL-rahakkeen hintaennuste nyt!

