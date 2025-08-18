Lisätietoja PLB-rahakkeesta

PLB-rahakkeen hintatiedot

PLB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PLB-rahakkeen tokenomiikka

PLB-rahakkeen hintaennuste

PLB-rahakkeen historia

PLB-osto-opas

PLB/fiat-valuuttamuunnin

PLB-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Paladeum-logo

Paladeum – hinta (PLB)

1PLB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.6209
$0.6209$0.6209
-0.64%1D
USD
Reaaliaikainen Paladeum (PLB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:39:40 (UTC+8)

Paladeum (PLB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.5961
$ 0.5961$ 0.5961
24 h:n matalin
$ 0.6637
$ 0.6637$ 0.6637
24 h:n korkein

$ 0.5961
$ 0.5961$ 0.5961

$ 0.6637
$ 0.6637$ 0.6637

$ 2.6526486093562864
$ 2.6526486093562864$ 2.6526486093562864

$ 0.35504066971432435
$ 0.35504066971432435$ 0.35504066971432435

+0.43%

-0.64%

-7.81%

-7.81%

Paladeum (PLB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.621. Viimeisen 24 tunnin aikana PLB on vaihdellut alimmillaan $ 0.5961 ja korkeimmillaan $ 0.6637 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.6526486093562864, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.35504066971432435.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PLB on muuttunut +0.43% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -7.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Paladeum (PLB) -rahakkeen markkinatiedot

No.3719

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 365.15K
$ 365.15K$ 365.15K

$ 621.00M
$ 621.00M$ 621.00M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

PLB

Paladeum-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 365.15K. PLB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 621.00M.

Paladeum (PLB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Paladeum-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.003999-0.64%
30 päivää$ -0.0051-0.82%
60 päivää$ -0.1032-14.26%
90 päivää$ -0.3846-38.25%
Paladeum-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PLB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.003999 (-0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Paladeum 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0051 (-0.82%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Paladeum-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PLB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.1032 (-14.26%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Paladeum-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.3846 (-38.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Paladeum (PLB)?

Tarkista Paladeum-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Paladeum (PLB)

Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.

Paladeum on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Paladeum-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PLB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Paladeum-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Paladeum-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Paladeum-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Paladeum (PLB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Paladeum (PLB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Paladeum-rahakkeelle.

Tarkista Paladeum-rahakkeen hintaennuste nyt!

Paladeum (PLB) -rahakkeen tokenomiikka

Paladeum (PLB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PLB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Paladeum (PLB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Paladeum:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Paladeum MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PLB paikallisiin valuuttoihin

1 Paladeum(PLB) - VND
16,341.615
1 Paladeum(PLB) - AUD
A$0.96255
1 Paladeum(PLB) - GBP
0.45954
1 Paladeum(PLB) - EUR
0.53406
1 Paladeum(PLB) - USD
$0.621
1 Paladeum(PLB) - MYR
RM2.62062
1 Paladeum(PLB) - TRY
25.46721
1 Paladeum(PLB) - JPY
¥91.908
1 Paladeum(PLB) - ARS
ARS$816.03126
1 Paladeum(PLB) - RUB
50.04018
1 Paladeum(PLB) - INR
54.20709
1 Paladeum(PLB) - IDR
Rp10,180.32624
1 Paladeum(PLB) - KRW
868.5306
1 Paladeum(PLB) - PHP
35.51499
1 Paladeum(PLB) - EGP
￡E.30.11229
1 Paladeum(PLB) - BRL
R$3.39066
1 Paladeum(PLB) - CAD
C$0.86319
1 Paladeum(PLB) - BDT
75.52602
1 Paladeum(PLB) - NGN
955.38366
1 Paladeum(PLB) - COP
$2,504.02725
1 Paladeum(PLB) - ZAR
R.10.99791
1 Paladeum(PLB) - UAH
25.57278
1 Paladeum(PLB) - VES
Bs85.077
1 Paladeum(PLB) - CLP
$602.37
1 Paladeum(PLB) - PKR
Rs175.71816
1 Paladeum(PLB) - KZT
333.68814
1 Paladeum(PLB) - THB
฿20.27565
1 Paladeum(PLB) - TWD
NT$18.95913
1 Paladeum(PLB) - AED
د.إ2.27907
1 Paladeum(PLB) - CHF
Fr0.4968
1 Paladeum(PLB) - HKD
HK$4.85001
1 Paladeum(PLB) - AMD
֏238.11003
1 Paladeum(PLB) - MAD
.د.م5.60142
1 Paladeum(PLB) - MXN
$11.64375
1 Paladeum(PLB) - SAR
ريال2.32875
1 Paladeum(PLB) - PLN
2.27286
1 Paladeum(PLB) - RON
лв2.70135
1 Paladeum(PLB) - SEK
kr5.96781
1 Paladeum(PLB) - BGN
лв1.04328
1 Paladeum(PLB) - HUF
Ft212.01561
1 Paladeum(PLB) - CZK
13.14036
1 Paladeum(PLB) - KWD
د.ك0.189405
1 Paladeum(PLB) - ILS
2.1114
1 Paladeum(PLB) - AOA
Kz568.15911
1 Paladeum(PLB) - BHD
.د.ب0.234117
1 Paladeum(PLB) - BMD
$0.621
1 Paladeum(PLB) - DKK
kr3.98682
1 Paladeum(PLB) - HNL
L16.30746
1 Paladeum(PLB) - MUR
28.39833
1 Paladeum(PLB) - NAD
$10.9917
1 Paladeum(PLB) - NOK
kr6.32178
1 Paladeum(PLB) - NZD
$1.06191
1 Paladeum(PLB) - PAB
B/.0.621
1 Paladeum(PLB) - PGK
K2.60199
1 Paladeum(PLB) - QAR
ر.ق2.26044
1 Paladeum(PLB) - RSD
дин.62.64027

Paladeum-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Paladeum toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Paladeum-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Paladeum”

Paljonko Paladeum (PLB) on arvoltaan tänään?
PLB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.621 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PLB-USD-parin nykyinen hinta?
PLB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.621. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Paladeum-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PLB markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PLB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PLB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli PLB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PLB saavutti ATH-hinnaksi 2.6526486093562864 USD.
Mikä oli PLB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PLB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.35504066971432435 USD.
Mikä on PLB-rahakkeen treidausvolyymi?
PLB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 365.15K USD.
Nouseeko PLB tänä vuonna korkeammalle?
PLB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PLB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:39:40 (UTC+8)

Paladeum (PLB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PLB-USD-laskin

Summa

PLB
PLB
USD
USD

1 PLB = 0.621 USD

Treidaa PLB-rahaketta

PLBUSDT
$0.6209
$0.6209$0.6209
-0.64%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu