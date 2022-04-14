Pitbull (PIT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pitbull (PIT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pitbull (PIT) -rahakkeen tiedot Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. Virallinen verkkosivusto: https://bscpitbull.com/ Valkoinen paperi: https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50 Osta PIT-rahaketta nyt!

Pitbull (PIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pitbull (PIT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.02M $ 11.02M $ 11.02M Kokonaistarjonta: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 40,192.16T $ 40,192.16T $ 40,192.16T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 27.43M $ 27.43M $ 27.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0000000002743 $ 0.0000000002743 $ 0.0000000002743 Lue lisää Pitbull (PIT) -rahakkeen hinnasta

Pitbull (PIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pitbull (PIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Pitbull (PIT) -rahakkeen hintahistoria PIT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PIT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PIT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PIT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PIT-rahakkeen hintaennuste nyt!

