Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen tokenomiikka

Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen tiedot Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. Virallinen verkkosivusto: https://www.pikaboss.vip Valkoinen paperi: https://pikaboss.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd Osta PIKABOSS-rahaketta nyt!

Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 23.86M $ 23.86M $ 23.86M Kokonaistarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Kierrossa oleva tarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 23.86M $ 23.86M $ 23.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 Nykyinen hinta: $ 0.00000005671 $ 0.00000005671 $ 0.00000005671 Lue lisää Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen hinnasta

Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PIKABOSS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIKABOSS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PIKABOSS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIKABOSS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PIKABOSS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PIKABOSS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PIKABOSS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen hintahistoria PIKABOSS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PIKABOSS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PIKABOSS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PIKABOSS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIKABOSS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PIKABOSS-rahakkeen hintaennuste nyt!

