Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Pikaboss (PIKABOSS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen tiedot

Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.pikaboss.vip
Valkoinen paperi:
https://pikaboss.vip/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd

Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 23.86M
Kokonaistarjonta:
$ 420.69T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 420.69T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 23.86M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0000003
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000000004630634
Nykyinen hinta:
$ 0.00000005671
Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PIKABOSS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIKABOSS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PIKABOSS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIKABOSS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PIKABOSS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PIKABOSS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Pikaboss (PIKABOSS) -rahakkeen hintahistoria

PIKABOSS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PIKABOSS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PIKABOSS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIKABOSS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.