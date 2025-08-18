Lisätietoja PBTC-rahakkeesta

Purple Bitcoin-logo

Purple Bitcoin – hinta (PBTC)

1PBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Purple Bitcoin (PBTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:36:02 (UTC+8)

Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4226. Viimeisen 24 tunnin aikana PBTC on vaihdellut alimmillaan $ 0.4122 ja korkeimmillaan $ 0.4474 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2751318968681968, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.028456991217276392.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PBTC on muuttunut -2.59% viimeisen tunnin aikana, -2.58% 24 tunnin aikana ja +2.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 197.53K
$ 197.53K$ 197.53K

$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M

19,312,946
19,312,946 19,312,946

SOL

Purple Bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 197.53K. PBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 19312946. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.16M.

Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Purple Bitcoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.011189-2.58%
30 päivää$ -0.1224-22.46%
60 päivää$ -0.0274-6.09%
90 päivää$ -0.0274-6.09%
Purple Bitcoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.011189 (-2.58%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Purple Bitcoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1224 (-22.46%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Purple Bitcoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0274 (-6.09%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Purple Bitcoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0274 (-6.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Purple Bitcoin (PBTC)?

Tarkista Purple Bitcoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Purple Bitcoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Purple Bitcoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PBTC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Purple Bitcoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Purple Bitcoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Purple Bitcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Purple Bitcoin (PBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Purple Bitcoin (PBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Purple Bitcoin-rahakkeelle.

Tarkista Purple Bitcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen tokenomiikka

Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Purple Bitcoin (PBTC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Purple Bitcoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Purple Bitcoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PBTC paikallisiin valuuttoihin

11,120.719
Purple Bitcoin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Purple Bitcoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Purple Bitcoin”

Paljonko Purple Bitcoin (PBTC) on arvoltaan tänään?
PBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4226 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PBTC-USD-parin nykyinen hinta?
PBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4226. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Purple Bitcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PBTC markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli PBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PBTC saavutti ATH-hinnaksi 1.2751318968681968 USD.
Mikä oli PBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.028456991217276392 USD.
Mikä on PBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
PBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 197.53K USD.
Nouseeko PBTC tänä vuonna korkeammalle?
PBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:36:02 (UTC+8)

Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

