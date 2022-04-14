Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Purple Bitcoin (PBTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen tiedot Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies. Virallinen verkkosivusto: https://www.purplebitcoin.com/ Valkoinen paperi: https://purplebitcoin.com/purple-bitcoin-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HfMbPyDdZH6QMaDDUokjYCkHxzjoGBMpgaUvpLWGbF5p Osta PBTC-rahaketta nyt!

Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.94M $ 8.94M $ 8.94M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 Nykyinen hinta: $ 0.4631 $ 0.4631 $ 0.4631 Lue lisää Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen hinnasta

Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PBTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PBTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PBTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PBTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Purple Bitcoin (PBTC) -rahakkeen hintahistoria PBTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PBTC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PBTC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PBTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PBTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PBTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

