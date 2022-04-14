PAID Network (PAID) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PAID Network (PAID) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PAID Network (PAID) -rahakkeen tiedot PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency. Virallinen verkkosivusto: https://paidnetwork.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf Osta PAID-rahaketta nyt!

PAID Network (PAID) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PAID Network (PAID) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.38M $ 13.38M $ 13.38M Kokonaistarjonta: $ 589.69M $ 589.69M $ 589.69M Kierrossa oleva tarjonta: $ 514.70M $ 514.70M $ 514.70M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.46M $ 15.46M $ 15.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.183 $ 0.183 $ 0.183 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.026 $ 0.026 $ 0.026 Lue lisää PAID Network (PAID) -rahakkeen hinnasta

PAID Network (PAID) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PAID Network (PAID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PAID-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAID-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PAID-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAID-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PAID-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PAID Network (PAID) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PAID-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PAID-rahakkeita MEXCistä nyt!

PAID Network (PAID) -rahakkeen hintahistoria PAID -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PAID-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PAID-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PAID-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PAID-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PAID-rahakkeen hintaennuste nyt!

