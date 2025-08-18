PAID Network (PAID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0229. Viimeisen 24 tunnin aikana PAID on vaihdellut alimmillaan $ 0.0218 ja korkeimmillaan $ 0.0249 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.38388509, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PAID on muuttunut +0.43% viimeisen tunnin aikana, +0.43% 24 tunnin aikana ja -16.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PAID Network (PAID) -rahakkeen markkinatiedot
$ 11.79M
$ 57.90K
$ 13.62M
514.70M
594,717,456
589,686,914.6
86.54%
BASE
PAID Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.90K. PAID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 514.70M ja sen kokonaistarjonta on 589686914.6. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.62M.
PAID Network (PAID) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PAID Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000098
+0.43%
30 päivää
$ -0.0019
-7.67%
60 päivää
$ +0.006
+35.50%
90 päivää
$ -0.0014
-5.77%
PAID Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PAID-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000098 (+0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
PAID Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0019 (-7.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
PAID Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PAID-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.006 (+35.50%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
PAID Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0014 (-5.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PAID Network (PAID)?
PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.
PAID Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon PAID Network (PAID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PAID Network (PAID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PAID Network-rahakkeelle.
PAID Network (PAID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
PAID Network (PAID) -ostamisen perusteet
