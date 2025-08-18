Lisätietoja PAID-rahakkeesta

PAID Network – hinta (PAID)

PAID - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0229
+0.43%1D
USD
Reaaliaikainen PAID Network (PAID) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:35:38 (UTC+8)

PAID Network (PAID) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0218
24 h:n matalin
$ 0.0249
24 h:n korkein

$ 0.0218
$ 0.0249
$ 6.38388509
$ 0
+0.43%

+0.43%

-16.12%

-16.12%

PAID Network (PAID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0229. Viimeisen 24 tunnin aikana PAID on vaihdellut alimmillaan $ 0.0218 ja korkeimmillaan $ 0.0249 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.38388509, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PAID on muuttunut +0.43% viimeisen tunnin aikana, +0.43% 24 tunnin aikana ja -16.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PAID Network (PAID) -rahakkeen markkinatiedot

No.1091

$ 11.79M
$ 57.90K
$ 13.62M
514.70M
594,717,456
589,686,914.6
86.54%

BASE

PAID Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.90K. PAID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 514.70M ja sen kokonaistarjonta on 589686914.6. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.62M.

PAID Network (PAID) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PAID Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000098+0.43%
30 päivää$ -0.0019-7.67%
60 päivää$ +0.006+35.50%
90 päivää$ -0.0014-5.77%
PAID Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PAID-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000098 (+0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PAID Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0019 (-7.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PAID Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PAID-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.006 (+35.50%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PAID Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0014 (-5.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PAID Network (PAID)?

Tarkista PAID Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PAID Network (PAID)

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PAID Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PAID Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PAID-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PAID Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PAID Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PAID Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PAID Network (PAID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PAID Network (PAID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PAID Network-rahakkeelle.

Tarkista PAID Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

PAID Network (PAID) -rahakkeen tokenomiikka

PAID Network (PAID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PAID Network (PAID) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PAID Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PAID Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PAID paikallisiin valuuttoihin

1 PAID Network(PAID) - VND
602.6135
1 PAID Network(PAID) - AUD
A$0.035495
1 PAID Network(PAID) - GBP
0.016946
1 PAID Network(PAID) - EUR
0.019694
1 PAID Network(PAID) - USD
$0.0229
1 PAID Network(PAID) - MYR
RM0.096638
1 PAID Network(PAID) - TRY
0.937297
1 PAID Network(PAID) - JPY
¥3.3892
1 PAID Network(PAID) - ARS
ARS$30.052357
1 PAID Network(PAID) - RUB
1.845282
1 PAID Network(PAID) - INR
1.999628
1 PAID Network(PAID) - IDR
Rp375.409776
1 PAID Network(PAID) - KRW
32.072824
1 PAID Network(PAID) - PHP
1.308964
1 PAID Network(PAID) - EGP
￡E.1.110421
1 PAID Network(PAID) - BRL
R$0.125263
1 PAID Network(PAID) - CAD
C$0.031602
1 PAID Network(PAID) - BDT
2.785098
1 PAID Network(PAID) - NGN
35.176461
1 PAID Network(PAID) - COP
$92.338525
1 PAID Network(PAID) - ZAR
R.0.406017
1 PAID Network(PAID) - UAH
0.943022
1 PAID Network(PAID) - VES
Bs3.1373
1 PAID Network(PAID) - CLP
$22.213
1 PAID Network(PAID) - PKR
Rs6.455968
1 PAID Network(PAID) - KZT
12.305086
1 PAID Network(PAID) - THB
฿0.747914
1 PAID Network(PAID) - TWD
NT$0.698221
1 PAID Network(PAID) - AED
د.إ0.084043
1 PAID Network(PAID) - CHF
Fr0.01832
1 PAID Network(PAID) - HKD
HK$0.178849
1 PAID Network(PAID) - AMD
֏8.76383
1 PAID Network(PAID) - MAD
.د.م0.206329
1 PAID Network(PAID) - MXN
$0.429604
1 PAID Network(PAID) - SAR
ريال0.085875
1 PAID Network(PAID) - PLN
0.083814
1 PAID Network(PAID) - RON
лв0.099615
1 PAID Network(PAID) - SEK
kr0.220298
1 PAID Network(PAID) - BGN
лв0.038472
1 PAID Network(PAID) - HUF
Ft7.815541
1 PAID Network(PAID) - CZK
0.484335
1 PAID Network(PAID) - KWD
د.ك0.0069845
1 PAID Network(PAID) - ILS
0.078089
1 PAID Network(PAID) - AOA
Kz20.989911
1 PAID Network(PAID) - BHD
.د.ب0.0086333
1 PAID Network(PAID) - BMD
$0.0229
1 PAID Network(PAID) - DKK
kr0.147018
1 PAID Network(PAID) - HNL
L0.602041
1 PAID Network(PAID) - MUR
1.047217
1 PAID Network(PAID) - NAD
$0.404643
1 PAID Network(PAID) - NOK
kr0.233122
1 PAID Network(PAID) - NZD
$0.039159
1 PAID Network(PAID) - PAB
B/.0.0229
1 PAID Network(PAID) - PGK
K0.094806
1 PAID Network(PAID) - QAR
ر.ق0.083356
1 PAID Network(PAID) - RSD
дин.2.310381

PAID Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PAID Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen PAID Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PAID Network”

Paljonko PAID Network (PAID) on arvoltaan tänään?
PAID-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0229 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PAID-USD-parin nykyinen hinta?
PAID -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0229. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PAID Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PAID markkina-arvo on $ 11.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PAID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PAID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 514.70M USD.
Mikä oli PAID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PAID saavutti ATH-hinnaksi 6.38388509 USD.
Mikä oli PAID-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PAID-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PAID-rahakkeen treidausvolyymi?
PAID-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.90K USD.
Nouseeko PAID tänä vuonna korkeammalle?
PAID saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAID-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:35:38 (UTC+8)

PAID Network (PAID) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

