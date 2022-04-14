Optimus (OPTIMUS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Optimus (OPTIMUS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Optimus (OPTIMUS) -rahakkeen tiedot OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator. Virallinen verkkosivusto: https://www.optimustoken.io/ Valkoinen paperi: https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d Osta OPTIMUS-rahaketta nyt!

Optimus (OPTIMUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Optimus (OPTIMUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00004922259349794 $ 0.00004922259349794 $ 0.00004922259349794 Nykyinen hinta: $ 0.02647 $ 0.02647 $ 0.02647 Lue lisää Optimus (OPTIMUS) -rahakkeen hinnasta

Optimus (OPTIMUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Optimus (OPTIMUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OPTIMUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OPTIMUS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OPTIMUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OPTIMUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OPTIMUS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Optimus (OPTIMUS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OPTIMUS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OPTIMUS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Optimus (OPTIMUS) -rahakkeen hintahistoria OPTIMUS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OPTIMUS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OPTIMUS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OPTIMUS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OPTIMUS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OPTIMUS-rahakkeen hintaennuste nyt!

