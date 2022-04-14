OORT (OORT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OORT (OORT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OORT (OORT) -rahakkeen tiedot OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions. Virallinen verkkosivusto: https://oortech.com Valkoinen paperi: https://docs.oortech.com/oort/ Block Explorer: https://mainnet-scan.oortech.com Osta OORT-rahaketta nyt!

OORT (OORT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OORT (OORT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.06M $ 18.06M $ 18.06M Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 578.76M $ 578.76M $ 578.76M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 62.40M $ 62.40M $ 62.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02149204573142017 $ 0.02149204573142017 $ 0.02149204573142017 Nykyinen hinta: $ 0.0312 $ 0.0312 $ 0.0312 Lue lisää OORT (OORT) -rahakkeen hinnasta

OORT (OORT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OORT (OORT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OORT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OORT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OORT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OORT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

OORT (OORT) -rahakkeen hintahistoria OORT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OORT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OORT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OORT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OORT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OORT-rahakkeen hintaennuste nyt!

