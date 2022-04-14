Blur (BLUR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Blur (BLUR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Blur (BLUR) -rahakkeen tiedot Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management. Virallinen verkkosivusto: https://blur.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 Osta BLUR-rahaketta nyt!

Blur (BLUR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Blur (BLUR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 195.45M $ 195.45M $ 195.45M Kokonaistarjonta: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 236.46M $ 236.46M $ 236.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 7.2338 $ 7.2338 $ 7.2338 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 Nykyinen hinta: $ 0.07882 $ 0.07882 $ 0.07882 Lue lisää Blur (BLUR) -rahakkeen hinnasta

Blur (BLUR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Blur (BLUR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BLUR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLUR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BLUR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLUR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BLUR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Blur (BLUR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BLUR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BLUR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Blur (BLUR) -rahakkeen hintahistoria BLUR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BLUR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BLUR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BLUR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLUR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BLUR-rahakkeen hintaennuste nyt!

