NuNet (NTX) -rahakkeen tiedot NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad. Virallinen verkkosivusto: https://nunet.io Valkoinen paperi: https://nunet-io.github.io/public/NuNet_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 Osta NTX-rahaketta nyt!

NuNet (NTX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NuNet (NTX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.30M $ 7.30M $ 7.30M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 504.08M $ 504.08M $ 504.08M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.48M $ 14.48M $ 14.48M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 Nykyinen hinta: $ 0.01448 $ 0.01448 $ 0.01448 Lue lisää NuNet (NTX) -rahakkeen hinnasta

NuNet (NTX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NuNet (NTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NTX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NTX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NTX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NTX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NTX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NuNet (NTX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NTX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NTX-rahakkeita MEXCistä nyt!

NuNet (NTX) -rahakkeen hintahistoria NTX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NTX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NTX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NTX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NTX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NTX-rahakkeen hintaennuste nyt!

