NOTAI (NOTAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NOTAI (NOTAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NOTAI (NOTAI) -rahakkeen tiedot NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.notai.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf10117b30c7a5fc7c77b611bfc2555610dd4b3a Osta NOTAI-rahaketta nyt!

NOTAI (NOTAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NOTAI (NOTAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 626.87K $ 626.87K $ 626.87K Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 59.08B $ 59.08B $ 59.08B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000448 $ 0.000448 $ 0.000448 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000008051664056883 $ 0.000008051664056883 $ 0.000008051664056883 Nykyinen hinta: $ 0.00001061 $ 0.00001061 $ 0.00001061 Lue lisää NOTAI (NOTAI) -rahakkeen hinnasta

NOTAI (NOTAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NOTAI (NOTAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NOTAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NOTAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NOTAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NOTAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NOTAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NOTAI (NOTAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NOTAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NOTAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

NOTAI (NOTAI) -rahakkeen hintahistoria NOTAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja.

NOTAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NOTAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NOTAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

