Mind-AI (MA) -rahakkeen tiedot The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets. Virallinen verkkosivusto: https://www.mind-ai.io/ Valkoinen paperi: https://docs.mind-ai.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c Osta MA-rahaketta nyt!

Mind-AI (MA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mind-AI (MA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 202.44K $ 202.44K $ 202.44K Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 342.02M $ 342.02M $ 342.02M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 295.95K $ 295.95K $ 295.95K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03401 $ 0.03401 $ 0.03401 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000487741864484188 $ 0.000487741864484188 $ 0.000487741864484188 Nykyinen hinta: $ 0.0005919 $ 0.0005919 $ 0.0005919 Lue lisää Mind-AI (MA) -rahakkeen hinnasta

Mind-AI (MA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mind-AI (MA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mind-AI (MA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mind-AI (MA) -rahakkeen hintahistoria MA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MA-rahakkeen hintaennuste nyt!

