Lair Finance-logo

Lair Finance – hinta (LAIR)

1LAIR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00978
$0.00978$0.00978
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Lair Finance (LAIR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:13:37 (UTC+8)

Lair Finance (LAIR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00838
$ 0.00838$ 0.00838
24 h:n matalin
$ 0.00978
$ 0.00978$ 0.00978
24 h:n korkein

$ 0.00838
$ 0.00838$ 0.00838

$ 0.00978
$ 0.00978$ 0.00978

$ 0.04314175651692815
$ 0.04314175651692815$ 0.04314175651692815

$ 0.00886010798944425
$ 0.00886010798944425$ 0.00886010798944425

0.00%

0.00%

-20.43%

-20.43%

Lair Finance (LAIR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00978. Viimeisen 24 tunnin aikana LAIR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00838 ja korkeimmillaan $ 0.00978 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LAIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04314175651692815, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00886010798944425.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LAIR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -20.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lair Finance (LAIR) -rahakkeen markkinatiedot

No.4218

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.19K
$ 3.19K$ 3.19K

$ 9.78M
$ 9.78M$ 9.78M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

KLAY

Lair Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.19K. LAIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.78M.

Lair Finance (LAIR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lair Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00832-45.97%
60 päivää$ -0.02082-68.04%
90 päivää$ -0.02656-73.09%
Lair Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LAIR-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Lair Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00832 (-45.97%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Lair Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LAIR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02082 (-68.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Lair Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02656 (-73.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lair Finance (LAIR)?

Tarkista Lair Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Lair Finance (LAIR)

Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia.

Lair Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Lair Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LAIR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Lair Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Lair Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Lair Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lair Finance (LAIR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lair Finance (LAIR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lair Finance-rahakkeelle.

Tarkista Lair Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Lair Finance (LAIR) -rahakkeen tokenomiikka

Lair Finance (LAIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LAIR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Lair Finance (LAIR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Lair Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Lair Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LAIR paikallisiin valuuttoihin

1 Lair Finance(LAIR) - VND
257.3607
1 Lair Finance(LAIR) - AUD
A$0.015159
1 Lair Finance(LAIR) - GBP
0.0072372
1 Lair Finance(LAIR) - EUR
0.0084108
1 Lair Finance(LAIR) - USD
$0.00978
1 Lair Finance(LAIR) - MYR
RM0.0412716
1 Lair Finance(LAIR) - TRY
0.4002954
1 Lair Finance(LAIR) - JPY
¥1.44744
1 Lair Finance(LAIR) - ARS
ARS$12.8515068
1 Lair Finance(LAIR) - RUB
0.7880724
1 Lair Finance(LAIR) - INR
0.8535984
1 Lair Finance(LAIR) - IDR
Rp160.3278432
1 Lair Finance(LAIR) - KRW
13.6974768
1 Lair Finance(LAIR) - PHP
0.5592204
1 Lair Finance(LAIR) - EGP
￡E.0.4741344
1 Lair Finance(LAIR) - BRL
R$0.0534966
1 Lair Finance(LAIR) - CAD
C$0.0135942
1 Lair Finance(LAIR) - BDT
1.1894436
1 Lair Finance(LAIR) - NGN
15.0229602
1 Lair Finance(LAIR) - COP
$39.435405
1 Lair Finance(LAIR) - ZAR
R.0.1733016
1 Lair Finance(LAIR) - UAH
0.4027404
1 Lair Finance(LAIR) - VES
Bs1.33986
1 Lair Finance(LAIR) - CLP
$9.4866
1 Lair Finance(LAIR) - PKR
Rs2.7571776
1 Lair Finance(LAIR) - KZT
5.2551852
1 Lair Finance(LAIR) - THB
฿0.3194148
1 Lair Finance(LAIR) - TWD
NT$0.2983878
1 Lair Finance(LAIR) - AED
د.إ0.0358926
1 Lair Finance(LAIR) - CHF
Fr0.007824
1 Lair Finance(LAIR) - HKD
HK$0.0763818
1 Lair Finance(LAIR) - AMD
֏3.742806
1 Lair Finance(LAIR) - MAD
.د.م0.0881178
1 Lair Finance(LAIR) - MXN
$0.1834728
1 Lair Finance(LAIR) - SAR
ريال0.036675
1 Lair Finance(LAIR) - PLN
0.0357948
1 Lair Finance(LAIR) - RON
лв0.042543
1 Lair Finance(LAIR) - SEK
kr0.0940836
1 Lair Finance(LAIR) - BGN
лв0.0164304
1 Lair Finance(LAIR) - HUF
Ft3.3401634
1 Lair Finance(LAIR) - CZK
0.2071404
1 Lair Finance(LAIR) - KWD
د.ك0.0029829
1 Lair Finance(LAIR) - ILS
0.0333498
1 Lair Finance(LAIR) - AOA
Kz8.9642502
1 Lair Finance(LAIR) - BHD
.د.ب0.00367728
1 Lair Finance(LAIR) - BMD
$0.00978
1 Lair Finance(LAIR) - DKK
kr0.0628854
1 Lair Finance(LAIR) - HNL
L0.2571162
1 Lair Finance(LAIR) - MUR
0.4472394
1 Lair Finance(LAIR) - NAD
$0.1728126
1 Lair Finance(LAIR) - NOK
kr0.0994626
1 Lair Finance(LAIR) - NZD
$0.0167238
1 Lair Finance(LAIR) - PAB
B/.0.00978
1 Lair Finance(LAIR) - PGK
K0.0404892
1 Lair Finance(LAIR) - QAR
ر.ق0.0355992
1 Lair Finance(LAIR) - RSD
дин.0.9874866

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:13:37 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

