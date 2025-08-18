Mikä on Iron Fish (IRON)

Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Iron Fish” Paljonko Iron Fish (IRON) on arvoltaan tänään? IRON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1817 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on IRON-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.1817 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo IRON -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Iron Fish-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen IRON markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on IRON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? IRON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli IRON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? IRON saavutti ATH-hinnaksi 7.636939574734836 USD . Mikä oli IRON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? IRON-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07877187701738696 USD . Mikä on IRON-rahakkeen treidausvolyymi? IRON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.15K USD . Nouseeko IRON tänä vuonna korkeammalle? IRON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IRON-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

