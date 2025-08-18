Iron Fish (IRON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1817. Viimeisen 24 tunnin aikana IRON on vaihdellut alimmillaan $ 0.1816 ja korkeimmillaan $ 0.184 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IRON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.636939574734836, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07877187701738696.
Lyhyen aikavälin tuloksissa IRON on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -6.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Iron Fish (IRON) -rahakkeen markkinatiedot
No.4005
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 100.15K
$ 100.15K$ 100.15K
$ 11.96M
$ 11.96M$ 11.96M
0.00
0.00 0.00
65,804,432.5
65,804,432.5 65,804,432.5
IRON
Iron Fish-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.15K. IRON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 65804432.5. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.96M.
Iron Fish (IRON) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Iron Fish-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000091
-0.05%
30 päivää
$ -0.0081
-4.27%
60 päivää
$ +0.0499
+37.86%
90 päivää
$ +0.0504
+38.38%
Iron Fish-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään IRON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000091 (-0.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Iron Fish 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0081 (-4.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Iron Fish-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IRON-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0499 (+37.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Iron Fish-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0504 (+38.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Iron Fish (IRON)?
Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.
Iron Fish-rahakkeen hintaennuste (USD)
Iron Fish (IRON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.
