Iron Fish-logo

Iron Fish – hinta (IRON)

1IRON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1817
$0.1817$0.1817
-0.05%1D
USD
Reaaliaikainen Iron Fish (IRON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:58:58 (UTC+8)

Iron Fish (IRON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1816
$ 0.1816$ 0.1816
24 h:n matalin
$ 0.184
$ 0.184$ 0.184
24 h:n korkein

$ 0.1816
$ 0.1816$ 0.1816

$ 0.184
$ 0.184$ 0.184

$ 7.636939574734836
$ 7.636939574734836$ 7.636939574734836

$ 0.07877187701738696
$ 0.07877187701738696$ 0.07877187701738696

-0.06%

-0.05%

-6.49%

-6.49%

Iron Fish (IRON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1817. Viimeisen 24 tunnin aikana IRON on vaihdellut alimmillaan $ 0.1816 ja korkeimmillaan $ 0.184 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IRON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.636939574734836, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07877187701738696.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IRON on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -6.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Iron Fish (IRON) -rahakkeen markkinatiedot

No.4005

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.15K
$ 100.15K$ 100.15K

$ 11.96M
$ 11.96M$ 11.96M

0.00
0.00 0.00

65,804,432.5
65,804,432.5 65,804,432.5

IRON

Iron Fish-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.15K. IRON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 65804432.5. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.96M.

Iron Fish (IRON) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Iron Fish-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000091-0.05%
30 päivää$ -0.0081-4.27%
60 päivää$ +0.0499+37.86%
90 päivää$ +0.0504+38.38%
Iron Fish-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IRON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000091 (-0.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Iron Fish 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0081 (-4.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Iron Fish-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IRON-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0499 (+37.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Iron Fish-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0504 (+38.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Iron Fish (IRON)?

Tarkista Iron Fish-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Iron Fish (IRON)

Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.

Iron Fish on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Iron Fish-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IRON-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Iron Fish-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Iron Fish-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Iron Fish-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Iron Fish (IRON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Iron Fish (IRON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Iron Fish-rahakkeelle.

Tarkista Iron Fish-rahakkeen hintaennuste nyt!

Iron Fish (IRON) -rahakkeen tokenomiikka

Iron Fish (IRON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IRON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Iron Fish (IRON) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Iron Fish:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Iron Fish MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IRON paikallisiin valuuttoihin

Iron Fish-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Iron Fish toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Iron Fish-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Iron Fish”

Paljonko Iron Fish (IRON) on arvoltaan tänään?
IRON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1817 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IRON-USD-parin nykyinen hinta?
IRON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1817. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Iron Fish-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IRON markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IRON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IRON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli IRON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IRON saavutti ATH-hinnaksi 7.636939574734836 USD.
Mikä oli IRON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IRON-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07877187701738696 USD.
Mikä on IRON-rahakkeen treidausvolyymi?
IRON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.15K USD.
Nouseeko IRON tänä vuonna korkeammalle?
IRON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IRON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:58:58 (UTC+8)

Iron Fish (IRON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

