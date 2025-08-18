Lisätietoja IMO-rahakkeesta

IMO Invest-logo

IMO Invest – hinta (IMO)

1IMO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-1.57%1D
USD
Reaaliaikainen IMO Invest (IMO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:09:50 (UTC+8)

IMO Invest (IMO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.07%

-1.56%

-10.38%

-10.38%

IMO Invest (IMO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.503. Viimeisen 24 tunnin aikana IMO on vaihdellut alimmillaan $ 1.497 ja korkeimmillaan $ 1.543 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.182593905306966, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IMO on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -1.56% 24 tunnin aikana ja -10.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

IMO Invest (IMO) -rahakkeen markkinatiedot

No.4135

0.00%

BASE

IMO Invest-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.81K. IMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 19678029. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.06M.

IMO Invest (IMO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän IMO Invest-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.02394-1.56%
30 päivää$ -0.02-1.32%
60 päivää$ +0.65+76.20%
90 päivää$ -0.535-26.26%
IMO Invest-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IMO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02394 (-1.56%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

IMO Invest 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02 (-1.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

IMO Invest-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IMO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.65 (+76.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

IMO Invest-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.535 (-26.26%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle IMO Invest (IMO)?

Tarkista IMO Invest-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on IMO Invest (IMO)

Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered.

IMO Invest on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja IMO Invest-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IMO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue IMO Invest-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään IMO Invest-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

IMO Invest-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon IMO Invest (IMO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko IMO Invest (IMO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita IMO Invest-rahakkeelle.

Tarkista IMO Invest-rahakkeen hintaennuste nyt!

IMO Invest (IMO) -rahakkeen tokenomiikka

IMO Invest (IMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IMO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

IMO Invest (IMO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa IMO Invest:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa IMO Invest MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IMO paikallisiin valuuttoihin

IMO Invest-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton IMO Invest toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen IMO Invest-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”IMO Invest”

Paljonko IMO Invest (IMO) on arvoltaan tänään?
IMO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.503 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IMO-USD-parin nykyinen hinta?
IMO -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.503. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on IMO Invest-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IMO markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli IMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IMO saavutti ATH-hinnaksi 4.182593905306966 USD.
Mikä oli IMO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IMO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on IMO-rahakkeen treidausvolyymi?
IMO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.81K USD.
Nouseeko IMO tänä vuonna korkeammalle?
IMO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IMO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:09:50 (UTC+8)

IMO Invest (IMO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

