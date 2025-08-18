Hund on Sol (HUND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001562. Viimeisen 24 tunnin aikana HUND on vaihdellut alimmillaan $ 0.001557 ja korkeimmillaan $ 0.001717 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HUND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.058309264934050455, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000035172954125922.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HUND on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -15.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hund on Sol (HUND) -rahakkeen markkinatiedot
Hund on Sol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 624.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 184.86K. HUND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 399.93M ja sen kokonaistarjonta on 399989402.59254706. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 624.78K.
Hund on Sol (HUND) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hund on Sol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000094
-0.06%
30 päivää
$ -0.000934
-37.42%
60 päivää
$ -0.000014
-0.89%
90 päivää
$ -0.001738
-52.67%
Hund on Sol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään HUND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000094 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Hund on Sol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000934 (-37.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Hund on Sol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HUND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000014 (-0.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Hund on Sol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001738 (-52.67%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.
