Hund on Sol-logo

Hund on Sol – hinta (HUND)

1HUND - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001563
$0.001563
-0.06%1D
USD
Reaaliaikainen Hund on Sol (HUND) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:21:42 (UTC+8)

Hund on Sol (HUND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001557
$ 0.001557
24 h:n matalin
$ 0.001717
$ 0.001717
24 h:n korkein

$ 0.001557
$ 0.001557

$ 0.001717
$ 0.001717

$ 0.058309264934050455
$ 0.058309264934050455

$ 0.000035172954125922
$ 0.000035172954125922

0.00%

-0.06%

-15.57%

-15.57%

Hund on Sol (HUND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001562. Viimeisen 24 tunnin aikana HUND on vaihdellut alimmillaan $ 0.001557 ja korkeimmillaan $ 0.001717 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HUND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.058309264934050455, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000035172954125922.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HUND on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -15.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hund on Sol (HUND) -rahakkeen markkinatiedot

No.2269

$ 624.69K
$ 624.69K

$ 184.86K
$ 184.86K

$ 624.78K
$ 624.78K

399.93M
399.93M

399,989,402.59254706
399,989,402.59254706

SOL

Hund on Sol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 624.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 184.86K. HUND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 399.93M ja sen kokonaistarjonta on 399989402.59254706. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 624.78K.

Hund on Sol (HUND) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hund on Sol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000094-0.06%
30 päivää$ -0.000934-37.42%
60 päivää$ -0.000014-0.89%
90 päivää$ -0.001738-52.67%
Hund on Sol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HUND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000094 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hund on Sol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000934 (-37.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hund on Sol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HUND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000014 (-0.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hund on Sol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001738 (-52.67%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hund on Sol (HUND)?

Tarkista Hund on Sol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Hund on Sol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hund on Sol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HUND-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hund on Sol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hund on Sol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hund on Sol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hund on Sol (HUND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hund on Sol (HUND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hund on Sol-rahakkeelle.

Tarkista Hund on Sol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hund on Sol (HUND) -rahakkeen tokenomiikka

Hund on Sol (HUND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HUND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hund on Sol (HUND) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hund on Sol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hund on Sol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HUND paikallisiin valuuttoihin

1 Hund on Sol(HUND) - VND
41.10403
1 Hund on Sol(HUND) - AUD
A$0.0024211
1 Hund on Sol(HUND) - GBP
0.00115588
1 Hund on Sol(HUND) - EUR
0.00134332
1 Hund on Sol(HUND) - USD
$0.001562
1 Hund on Sol(HUND) - MYR
RM0.00659164
1 Hund on Sol(HUND) - TRY
0.06405762
1 Hund on Sol(HUND) - JPY
¥0.231176
1 Hund on Sol(HUND) - ARS
ARS$2.05256172
1 Hund on Sol(HUND) - RUB
0.12585034
1 Hund on Sol(HUND) - INR
0.13634698
1 Hund on Sol(HUND) - IDR
Rp25.60655328
1 Hund on Sol(HUND) - KRW
2.1846132
1 Hund on Sol(HUND) - PHP
0.08933078
1 Hund on Sol(HUND) - EGP
￡E.0.07572576
1 Hund on Sol(HUND) - BRL
R$0.00854414
1 Hund on Sol(HUND) - CAD
C$0.00217118
1 Hund on Sol(HUND) - BDT
0.18997044
1 Hund on Sol(HUND) - NGN
2.39937258
1 Hund on Sol(HUND) - COP
$6.2983745
1 Hund on Sol(HUND) - ZAR
R.0.0276474
1 Hund on Sol(HUND) - UAH
0.06432316
1 Hund on Sol(HUND) - VES
Bs0.213994
1 Hund on Sol(HUND) - CLP
$1.51514
1 Hund on Sol(HUND) - PKR
Rs0.44198352
1 Hund on Sol(HUND) - KZT
0.83932508
1 Hund on Sol(HUND) - THB
฿0.05095244
1 Hund on Sol(HUND) - TWD
NT$0.04768786
1 Hund on Sol(HUND) - AED
د.إ0.00573254
1 Hund on Sol(HUND) - CHF
Fr0.0012496
1 Hund on Sol(HUND) - HKD
HK$0.01219922
1 Hund on Sol(HUND) - AMD
֏0.59891766
1 Hund on Sol(HUND) - MAD
.د.م0.01407362
1 Hund on Sol(HUND) - MXN
$0.02927188
1 Hund on Sol(HUND) - SAR
ريال0.0058575
1 Hund on Sol(HUND) - PLN
0.00571692
1 Hund on Sol(HUND) - RON
лв0.0067947
1 Hund on Sol(HUND) - SEK
kr0.01504206
1 Hund on Sol(HUND) - BGN
лв0.00262416
1 Hund on Sol(HUND) - HUF
Ft0.53346986
1 Hund on Sol(HUND) - CZK
0.03305192
1 Hund on Sol(HUND) - KWD
د.ك0.00047641
1 Hund on Sol(HUND) - ILS
0.0053108
1 Hund on Sol(HUND) - AOA
Kz1.42908942
1 Hund on Sol(HUND) - BHD
.د.ب0.000588874
1 Hund on Sol(HUND) - BMD
$0.001562
1 Hund on Sol(HUND) - DKK
kr0.01004366
1 Hund on Sol(HUND) - HNL
L0.04101812
1 Hund on Sol(HUND) - MUR
0.07143026
1 Hund on Sol(HUND) - NAD
$0.0276474
1 Hund on Sol(HUND) - NOK
kr0.01590116
1 Hund on Sol(HUND) - NZD
$0.00267102
1 Hund on Sol(HUND) - PAB
B/.0.001562
1 Hund on Sol(HUND) - PGK
K0.00654478
1 Hund on Sol(HUND) - QAR
ر.ق0.00568568
1 Hund on Sol(HUND) - RSD
дин.0.15766828

Hund on Sol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hund on Sol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Hund on Sol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hund on Sol”

Paljonko Hund on Sol (HUND) on arvoltaan tänään?
HUND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001562 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HUND-USD-parin nykyinen hinta?
HUND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001562. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hund on Sol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HUND markkina-arvo on $ 624.69K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HUND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HUND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 399.93M USD.
Mikä oli HUND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HUND saavutti ATH-hinnaksi 0.058309264934050455 USD.
Mikä oli HUND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HUND-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000035172954125922 USD.
Mikä on HUND-rahakkeen treidausvolyymi?
HUND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 184.86K USD.
Nouseeko HUND tänä vuonna korkeammalle?
HUND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HUND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Hund on Sol (HUND) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

