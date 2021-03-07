Lisätietoja HAPI-rahakkeesta

HAPI – hinta (HAPI)

1HAPI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.271
$2.271
+0.04%1D
USD
Reaaliaikainen HAPI (HAPI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:19:26 (UTC+8)

HAPI (HAPI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.25
$ 2.25
24 h:n matalin
$ 2.326
$ 2.326
24 h:n korkein

$ 2.25
$ 2.25

$ 2.326
$ 2.326

$ 211.78083955
$ 211.78083955

$ 0
$ 0

-0.36%

+0.04%

-12.02%

-12.02%

HAPI (HAPI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.271. Viimeisen 24 tunnin aikana HAPI on vaihdellut alimmillaan $ 2.25 ja korkeimmillaan $ 2.326 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HAPI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 211.78083955, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HAPI on muuttunut -0.36% viimeisen tunnin aikana, +0.04% 24 tunnin aikana ja -12.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HAPI (HAPI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1919

$ 1.66M
$ 1.66M

$ 1.36K
$ 1.36K

$ 2.27M
$ 2.27M

732.25K
732.25K

1,000,000
1,000,000

750,779.20666767
750,779.20666767

73.22%

2021-03-07 00:00:00

ETH

HAPI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.36K. HAPI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 732.25K ja sen kokonaistarjonta on 750779.20666767. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.27M.

HAPI (HAPI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän HAPI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00091+0.04%
30 päivää$ -0.493-17.84%
60 päivää$ -0.041-1.78%
90 päivää$ -1.452-39.01%
HAPI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HAPI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00091 (+0.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

HAPI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.493 (-17.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

HAPI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HAPI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.041 (-1.78%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

HAPI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.452 (-39.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle HAPI (HAPI)?

Tarkista HAPI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on HAPI (HAPI)

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

HAPI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja HAPI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HAPI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue HAPI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään HAPI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

HAPI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HAPI (HAPI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HAPI (HAPI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HAPI-rahakkeelle.

Tarkista HAPI-rahakkeen hintaennuste nyt!

HAPI (HAPI) -rahakkeen tokenomiikka

HAPI (HAPI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HAPI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

HAPI (HAPI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa HAPI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa HAPI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HAPI paikallisiin valuuttoihin

1 HAPI(HAPI) - VND
59,761.365
1 HAPI(HAPI) - AUD
A$3.52005
1 HAPI(HAPI) - GBP
1.68054
1 HAPI(HAPI) - EUR
1.95306
1 HAPI(HAPI) - USD
$2.271
1 HAPI(HAPI) - MYR
RM9.58362
1 HAPI(HAPI) - TRY
93.13371
1 HAPI(HAPI) - JPY
¥336.108
1 HAPI(HAPI) - ARS
ARS$2,984.23026
1 HAPI(HAPI) - RUB
182.97447
1 HAPI(HAPI) - INR
198.23559
1 HAPI(HAPI) - IDR
Rp37,229.50224
1 HAPI(HAPI) - KRW
3,176.2206
1 HAPI(HAPI) - PHP
129.87849
1 HAPI(HAPI) - EGP
￡E.110.09808
1 HAPI(HAPI) - BRL
R$12.42237
1 HAPI(HAPI) - CAD
C$3.15669
1 HAPI(HAPI) - BDT
276.19902
1 HAPI(HAPI) - NGN
3,488.46039
1 HAPI(HAPI) - COP
$9,157.23975
1 HAPI(HAPI) - ZAR
R.40.1967
1 HAPI(HAPI) - UAH
93.51978
1 HAPI(HAPI) - VES
Bs311.127
1 HAPI(HAPI) - CLP
$2,202.87
1 HAPI(HAPI) - PKR
Rs642.60216
1 HAPI(HAPI) - KZT
1,220.29914
1 HAPI(HAPI) - THB
฿74.08002
1 HAPI(HAPI) - TWD
NT$69.33363
1 HAPI(HAPI) - AED
د.إ8.33457
1 HAPI(HAPI) - CHF
Fr1.8168
1 HAPI(HAPI) - HKD
HK$17.73651
1 HAPI(HAPI) - AMD
֏870.76953
1 HAPI(HAPI) - MAD
.د.م20.46171
1 HAPI(HAPI) - MXN
$42.55854
1 HAPI(HAPI) - SAR
ريال8.51625
1 HAPI(HAPI) - PLN
8.31186
1 HAPI(HAPI) - RON
лв9.87885
1 HAPI(HAPI) - SEK
kr21.86973
1 HAPI(HAPI) - BGN
лв3.81528
1 HAPI(HAPI) - HUF
Ft775.61463
1 HAPI(HAPI) - CZK
48.05436
1 HAPI(HAPI) - KWD
د.ك0.692655
1 HAPI(HAPI) - ILS
7.7214
1 HAPI(HAPI) - AOA
Kz2,077.76061
1 HAPI(HAPI) - BHD
.د.ب0.856167
1 HAPI(HAPI) - BMD
$2.271
1 HAPI(HAPI) - DKK
kr14.60253
1 HAPI(HAPI) - HNL
L59.63646
1 HAPI(HAPI) - MUR
103.85283
1 HAPI(HAPI) - NAD
$40.1967
1 HAPI(HAPI) - NOK
kr23.11878
1 HAPI(HAPI) - NZD
$3.88341
1 HAPI(HAPI) - PAB
B/.2.271
1 HAPI(HAPI) - PGK
K9.51549
1 HAPI(HAPI) - QAR
ر.ق8.26644
1 HAPI(HAPI) - RSD
дин.229.23474

HAPI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton HAPI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen HAPI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HAPI”

Paljonko HAPI (HAPI) on arvoltaan tänään?
HAPI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.271 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HAPI-USD-parin nykyinen hinta?
HAPI -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.271. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HAPI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HAPI markkina-arvo on $ 1.66M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HAPI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HAPI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 732.25K USD.
Mikä oli HAPI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HAPI saavutti ATH-hinnaksi 211.78083955 USD.
Mikä oli HAPI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HAPI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HAPI-rahakkeen treidausvolyymi?
HAPI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.36K USD.
Nouseeko HAPI tänä vuonna korkeammalle?
HAPI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HAPI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:19:26 (UTC+8)

HAPI (HAPI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

HAPI-USD-laskin

Summa

HAPI
HAPI
USD
USD

1 HAPI = 2.271 USD

Treidaa HAPI-rahaketta

HAPIUSDT
$2.271
$2.271
-0.04%

