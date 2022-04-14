GOATS (GOATS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GOATS (GOATS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GOATS (GOATS) -rahakkeen tiedot GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON. Virallinen verkkosivusto: https://ton.goatsbot.xyz/ Valkoinen paperi: https://tonviewer.com/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem Osta GOATS-rahaketta nyt!

GOATS (GOATS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GOATS (GOATS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Kokonaistarjonta: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1,31M $ 1,31M $ 1,31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0,002954 $ 0,002954 $ 0,002954 Kaikkien aikojen alin: $ 0,000058670964117915 $ 0,000058670964117915 $ 0,000058670964117915 Nykyinen hinta: $ 0,00006541 $ 0,00006541 $ 0,00006541 Lue lisää GOATS (GOATS) -rahakkeen hinnasta

GOATS (GOATS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GOATS (GOATS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GOATS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOATS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GOATS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOATS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GOATS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GOATS (GOATS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GOATS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GOATS-rahakkeita MEXCistä nyt!

GOATS (GOATS) -rahakkeen hintahistoria GOATS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GOATS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GOATS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GOATS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOATS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GOATS-rahakkeen hintaennuste nyt!

