Goatseus Maximus-logo

Goatseus Maximus – hinta (GOAT)

1GOAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.08796
$0.08796$0.08796
-0.30%1D
USD
Reaaliaikainen Goatseus Maximus (GOAT) -hintakaavio
Goatseus Maximus (GOAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.08769
$ 0.08769$ 0.08769
24 h:n matalin
$ 0.09503
$ 0.09503$ 0.09503
24 h:n korkein

$ 0.08769
$ 0.08769$ 0.08769

$ 0.09503
$ 0.09503$ 0.09503

$ 1.3555157811784044
$ 1.3555157811784044$ 1.3555157811784044

$ 0.000019502896664627
$ 0.000019502896664627$ 0.000019502896664627

-0.69%

-0.30%

-9.24%

-9.24%

Goatseus Maximus (GOAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08796. Viimeisen 24 tunnin aikana GOAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.08769 ja korkeimmillaan $ 0.09503 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.3555157811784044, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000019502896664627.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOAT on muuttunut -0.69% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja -9.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Goatseus Maximus (GOAT) -rahakkeen markkinatiedot

No.388

$ 87.96M
$ 87.96M$ 87.96M

$ 291.33K
$ 291.33K$ 291.33K

$ 87.96M
$ 87.96M$ 87.96M

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,991,936.406184
999,991,936.406184 999,991,936.406184

99.99%

SOL

Goatseus Maximus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 87.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 291.33K. GOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999991936.406184. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 87.96M.

Goatseus Maximus (GOAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Goatseus Maximus-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002647-0.30%
30 päivää$ -0.05154-36.95%
60 päivää$ +0.00695+8.57%
90 päivää$ -0.07528-46.12%
Goatseus Maximus-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GOAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002647 (-0.30%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Goatseus Maximus 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.05154 (-36.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Goatseus Maximus-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GOAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00695 (+8.57%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Goatseus Maximus-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.07528 (-46.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Goatseus Maximus (GOAT)?

Tarkista Goatseus Maximus-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Goatseus Maximus-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GOAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Goatseus Maximus-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Goatseus Maximus-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Goatseus Maximus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Goatseus Maximus (GOAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Goatseus Maximus (GOAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Goatseus Maximus-rahakkeelle.

Tarkista Goatseus Maximus-rahakkeen hintaennuste nyt!

Goatseus Maximus (GOAT) -rahakkeen tokenomiikka

Goatseus Maximus (GOAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Goatseus Maximus (GOAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Goatseus Maximus:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Goatseus Maximus MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GOAT paikallisiin valuuttoihin

Goatseus Maximus-resurssi

Virallinen Goatseus Maximus-verkkosivusto
Block Explorer

Virallinen Goatseus Maximus-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Goatseus Maximus”

Paljonko Goatseus Maximus (GOAT) on arvoltaan tänään?
GOAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08796 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOAT-USD-parin nykyinen hinta?
GOAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.08796. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Goatseus Maximus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOAT markkina-arvo on $ 87.96M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli GOAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOAT saavutti ATH-hinnaksi 1.3555157811784044 USD.
Mikä oli GOAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000019502896664627 USD.
Mikä on GOAT-rahakkeen treidausvolyymi?
GOAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 291.33K USD.
Nouseeko GOAT tänä vuonna korkeammalle?
GOAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Goatseus Maximus (GOAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

