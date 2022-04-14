gib (GIB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu gib (GIB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

gib (GIB) -rahakkeen tiedot Smiling frog meme Virallinen verkkosivusto: https://gibthefrog.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6FtbGaqgZzti1TxJksBV4PSya5of9VqA9vJNDxPwbonk Osta GIB-rahaketta nyt!

gib (GIB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu gib (GIB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01736 $ 0.01736 $ 0.01736 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0003464614979181 $ 0.0003464614979181 $ 0.0003464614979181 Nykyinen hinta: $ 0.001082 $ 0.001082 $ 0.001082 Lue lisää gib (GIB) -rahakkeen hinnasta

gib (GIB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset gib (GIB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GIB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GIB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GIB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GIB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GIB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään gib (GIB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GIB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GIB-rahakkeita MEXCistä nyt!

gib (GIB) -rahakkeen hintahistoria GIB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GIB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GIB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GIB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GIB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GIB-rahakkeen hintaennuste nyt!

