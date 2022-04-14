GoldBrick (GBCK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GoldBrick (GBCK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GoldBrick (GBCK) -rahakkeen tiedot State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience. Virallinen verkkosivusto: https://www.state1.io Valkoinen paperi: https://state1.docsend.com/view/3zhbpjckg3ikjhit Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdf5c227aB75D309D46fB9Df0F7Fa043e4534d2aB Osta GBCK-rahaketta nyt!

GoldBrick (GBCK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GoldBrick (GBCK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.011719 $ 0.011719 $ 0.011719 Lue lisää GoldBrick (GBCK) -rahakkeen hinnasta

GoldBrick (GBCK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GoldBrick (GBCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GBCK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GBCK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GBCK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GBCK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GBCK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GoldBrick (GBCK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GBCK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GBCK-rahakkeita MEXCistä nyt!

GoldBrick (GBCK) -rahakkeen hintahistoria GBCK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GBCK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GBCK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GBCK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GBCK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GBCK-rahakkeen hintaennuste nyt!

