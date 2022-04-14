Galaxis (GALAXIS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Galaxis (GALAXIS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Galaxis (GALAXIS) -rahakkeen tiedot Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform. Virallinen verkkosivusto: https://galaxis.xyz Valkoinen paperi: https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26 Osta GALAXIS-rahaketta nyt!

Galaxis (GALAXIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Galaxis (GALAXIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 879.74K $ 879.74K $ 879.74K Kokonaistarjonta: $ 7.50B $ 7.50B $ 7.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0055375 $ 0.0055375 $ 0.0055375 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000234462500348587 $ 0.000234462500348587 $ 0.000234462500348587 Nykyinen hinta: $ 0.0002561 $ 0.0002561 $ 0.0002561 Lue lisää Galaxis (GALAXIS) -rahakkeen hinnasta

Galaxis (GALAXIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Galaxis (GALAXIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GALAXIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GALAXIS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GALAXIS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GALAXIS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Galaxis (GALAXIS) -rahakkeen hintahistoria GALAXIS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GALAXIS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GALAXIS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GALAXIS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GALAXIS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GALAXIS-rahakkeen hintaennuste nyt!

