Fellaz (FLZ) -rahakkeen tokenomiikka

Fellaz (FLZ) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Fellaz (FLZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:34:32 (UTC+8)
USD

Fellaz (FLZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Fellaz (FLZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 127.63M
$ 127.63M$ 127.63M
Kokonaistarjonta:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 471.87M
$ 471.87M$ 471.87M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 540.94M
$ 540.94M$ 540.94M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.42
$ 2.42$ 2.42
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055
Nykyinen hinta:
$ 0.27047
$ 0.27047$ 0.27047

Fellaz (FLZ) -rahakkeen tiedot

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Virallinen verkkosivusto:
https://fellaz.io/
Valkoinen paperi:
https://navi-inno.notion.site/Fellaz-Documents-Public-16a4ba0ea49a806fb047c1b051c18451
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8e964e35a76103af4c7d7318e1b1a82c682ae296

Fellaz (FLZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Fellaz (FLZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FLZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLZ-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FLZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FLZ-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Fellaz (FLZ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FLZ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Fellaz (FLZ) -rahakkeen hintahistoria

FLZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

FLZ-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FLZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö