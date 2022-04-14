FLOW (FLOW) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FLOW (FLOW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FLOW (FLOW) -rahakkeen tiedot Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment. Virallinen verkkosivusto: https://flow.com Valkoinen paperi: https://www.flow.com/technical-paper Block Explorer: https://www.flowscan.io/ Osta FLOW-rahaketta nyt!

FLOW (FLOW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FLOW (FLOW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 637.36M $ 637.36M $ 637.36M Kokonaistarjonta: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 637.36M $ 637.36M $ 637.36M Kaikkien aikojen korkein: $ 46.403 $ 46.403 $ 46.403 Kaikkien aikojen alin: $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 Nykyinen hinta: $ 0.3974 $ 0.3974 $ 0.3974 Lue lisää FLOW (FLOW) -rahakkeen hinnasta

FLOW (FLOW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FLOW (FLOW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FLOW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLOW-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FLOW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLOW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FLOW-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FLOW (FLOW) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FLOW-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FLOW-rahakkeita MEXCistä nyt!

FLOW (FLOW) -rahakkeen hintahistoria FLOW -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FLOW-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FLOW-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FLOW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLOW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FLOW-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!