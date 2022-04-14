LayerEdge (EDGEN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LayerEdge (EDGEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LayerEdge (EDGEN) -rahakkeen tiedot LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation. Virallinen verkkosivusto: https://www.layeredge.io Valkoinen paperi: https://github.com/Layer-Edge/Whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xAa9806c938836627Ed1a41Ae871c7E1889AE02Ca Osta EDGEN-rahaketta nyt!

LayerEdge (EDGEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LayerEdge (EDGEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 176.00M $ 176.00M $ 176.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.23M $ 7.23M $ 7.23M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04498 $ 0.04498 $ 0.04498 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006328566966050231 $ 0.006328566966050231 $ 0.006328566966050231 Nykyinen hinta: $ 0.007225 $ 0.007225 $ 0.007225 Lue lisää LayerEdge (EDGEN) -rahakkeen hinnasta

LayerEdge (EDGEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LayerEdge (EDGEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EDGEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EDGEN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EDGEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EDGEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

