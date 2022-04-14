Earthmeta (EARTHMETA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Earthmeta (EARTHMETA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Earthmeta (EARTHMETA) -rahakkeen tiedot EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards. Virallinen verkkosivusto: https://earthmeta.ai Valkoinen paperi: https://static2.earthmeta.ai/Whitepaper_EarthMeta_Token_V1.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x708383ae0e80E75377d664E4D6344404dede119A Osta EARTHMETA-rahaketta nyt!

Earthmeta (EARTHMETA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Earthmeta (EARTHMETA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.30M $ 14.30M $ 14.30M Kokonaistarjonta: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.90M $ 20.90M $ 20.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0291 $ 0.0291 $ 0.0291 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009175622425180366 $ 0.009175622425180366 $ 0.009175622425180366 Nykyinen hinta: $ 0.00995 $ 0.00995 $ 0.00995 Lue lisää Earthmeta (EARTHMETA) -rahakkeen hinnasta

Earthmeta (EARTHMETA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Earthmeta (EARTHMETA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EARTHMETA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EARTHMETA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EARTHMETA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EARTHMETA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Earthmeta (EARTHMETA) -rahakkeen hintahistoria EARTHMETA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EARTHMETA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EARTHMETA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EARTHMETA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EARTHMETA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EARTHMETA-rahakkeen hintaennuste nyt!

