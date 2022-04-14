Memento (DEXTF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Memento (DEXTF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Memento (DEXTF) -rahakkeen tiedot DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.). Virallinen verkkosivusto: https://mementoblockchain.com/ Valkoinen paperi: https://docs.domani.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5F64Ab1544D28732F0A24F4713c2C8ec0dA089f0 Osta DEXTF-rahaketta nyt!

Memento (DEXTF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Memento (DEXTF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.52549 $ 0.52549 $ 0.52549 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.12069 $ 0.12069 $ 0.12069 Lue lisää Memento (DEXTF) -rahakkeen hinnasta

Memento (DEXTF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Memento (DEXTF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEXTF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEXTF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEXTF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEXTF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DEXTF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Memento (DEXTF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DEXTF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DEXTF-rahakkeita MEXCistä nyt!

Memento (DEXTF) -rahakkeen hintahistoria DEXTF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DEXTF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DEXTF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DEXTF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEXTF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DEXTF-rahakkeen hintaennuste nyt!

