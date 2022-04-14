Derp Coin (DERP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Derp Coin (DERP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Derp Coin (DERP) -rahakkeen tiedot DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor. Virallinen verkkosivusto: https://www.derp.gay/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x878fCC2bdccCFf8c56812607b9a58F29b274C4f0 Osta DERP-rahaketta nyt!

Derp Coin (DERP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Derp Coin (DERP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 719.88K $ 719.88K $ 719.88K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 Nykyinen hinta: $ 0.0000010433 $ 0.0000010433 $ 0.0000010433 Lue lisää Derp Coin (DERP) -rahakkeen hinnasta

Derp Coin (DERP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Derp Coin (DERP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DERP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DERP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DERP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DERP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DERP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Derp Coin (DERP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DERP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DERP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Derp Coin (DERP) -rahakkeen hintahistoria DERP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DERP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DERP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DERP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DERP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DERP-rahakkeen hintaennuste nyt!

