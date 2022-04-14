ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ChainSwap (CSWAP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen tiedot ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. Virallinen verkkosivusto: https://www.chainswap.tech/ Valkoinen paperi: https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca Osta CSWAP-rahaketta nyt!

ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.96M $ 8.96M $ 8.96M Kokonaistarjonta: $ 986.61M $ 986.61M $ 986.61M Kierrossa oleva tarjonta: $ 924.29M $ 924.29M $ 924.29M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.69M $ 9.69M $ 9.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.215 $ 0.215 $ 0.215 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 Nykyinen hinta: $ 0.00969 $ 0.00969 $ 0.00969 Lue lisää ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen hinnasta

ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CSWAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CSWAP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CSWAP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CSWAP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

