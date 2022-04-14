ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ChainSwap (CSWAP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen tiedot

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.chainswap.tech/
Valkoinen paperi:
https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca

ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 8.96M
Kokonaistarjonta:
$ 986.61M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 924.29M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.69M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.215
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.001302420935978168
Nykyinen hinta:
$ 0.00969
ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CSWAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CSWAP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CSWAP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CSWAP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CSWAP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CSWAP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

ChainSwap (CSWAP) -rahakkeen hintahistoria

CSWAP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CSWAP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CSWAP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CSWAP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.