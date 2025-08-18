Lisätietoja CLUB-rahakkeesta

CLUB-rahakkeen hintatiedot

CLUB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CLUB-rahakkeen tokenomiikka

CLUB-rahakkeen hintaennuste

CLUB-rahakkeen historia

CLUB-osto-opas

CLUB/fiat-valuuttamuunnin

CLUB-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Pixel Canvas-logo

Pixel Canvas – hinta (CLUB)

1CLUB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.011131
$0.011131$0.011131
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Pixel Canvas (CLUB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:23:25 (UTC+8)

Pixel Canvas (CLUB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01022
$ 0.01022$ 0.01022
24 h:n matalin
$ 0.01354
$ 0.01354$ 0.01354
24 h:n korkein

$ 0.01022
$ 0.01022$ 0.01022

$ 0.01354
$ 0.01354$ 0.01354

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+61.71%

+61.71%

Pixel Canvas (CLUB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.011131. Viimeisen 24 tunnin aikana CLUB on vaihdellut alimmillaan $ 0.01022 ja korkeimmillaan $ 0.01354 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLUB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CLUB on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +61.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pixel Canvas (CLUB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.68K
$ 1.68K$ 1.68K

$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M

0.00
0.00 0.00

430,000,000
430,000,000 430,000,000

430,000,000
430,000,000 430,000,000

0.00%

ETH

Pixel Canvas-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.68K. CLUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 430000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.79M.

Pixel Canvas (CLUB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pixel Canvas-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.003269+41.57%
60 päivää$ +0.002875+34.82%
90 päivää$ -0.00131-10.53%
Pixel Canvas-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CLUB-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pixel Canvas 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.003269 (+41.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pixel Canvas-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CLUB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002875 (+34.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pixel Canvas-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00131 (-10.53%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pixel Canvas (CLUB)?

Tarkista Pixel Canvas-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pixel Canvas (CLUB)

$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.

Pixel Canvas on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pixel Canvas-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CLUB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pixel Canvas-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pixel Canvas-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pixel Canvas-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pixel Canvas (CLUB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pixel Canvas (CLUB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pixel Canvas-rahakkeelle.

Tarkista Pixel Canvas-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pixel Canvas (CLUB) -rahakkeen tokenomiikka

Pixel Canvas (CLUB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLUB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pixel Canvas (CLUB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pixel Canvas:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pixel Canvas MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CLUB paikallisiin valuuttoihin

1 Pixel Canvas(CLUB) - VND
292.912265
1 Pixel Canvas(CLUB) - AUD
A$0.01725305
1 Pixel Canvas(CLUB) - GBP
0.00823694
1 Pixel Canvas(CLUB) - EUR
0.00957266
1 Pixel Canvas(CLUB) - USD
$0.011131
1 Pixel Canvas(CLUB) - MYR
RM0.04697282
1 Pixel Canvas(CLUB) - TRY
0.45559183
1 Pixel Canvas(CLUB) - JPY
¥1.647388
1 Pixel Canvas(CLUB) - ARS
ARS$14.58839991
1 Pixel Canvas(CLUB) - RUB
0.89693598
1 Pixel Canvas(CLUB) - INR
0.97218154
1 Pixel Canvas(CLUB) - IDR
Rp182.47538064
1 Pixel Canvas(CLUB) - KRW
15.61145012
1 Pixel Canvas(CLUB) - PHP
0.63658189
1 Pixel Canvas(CLUB) - EGP
￡E.0.53974219
1 Pixel Canvas(CLUB) - BRL
R$0.06099788
1 Pixel Canvas(CLUB) - CAD
C$0.01547209
1 Pixel Canvas(CLUB) - BDT
1.35375222
1 Pixel Canvas(CLUB) - NGN
17.07205994
1 Pixel Canvas(CLUB) - COP
$44.88297475
1 Pixel Canvas(CLUB) - ZAR
R.0.19757525
1 Pixel Canvas(CLUB) - UAH
0.45837458
1 Pixel Canvas(CLUB) - VES
Bs1.524947
1 Pixel Canvas(CLUB) - CLP
$10.774808
1 Pixel Canvas(CLUB) - PKR
Rs3.1567516
1 Pixel Canvas(CLUB) - KZT
5.98113154
1 Pixel Canvas(CLUB) - THB
฿0.36387239
1 Pixel Canvas(CLUB) - TWD
NT$0.33938419
1 Pixel Canvas(CLUB) - AED
د.إ0.04085077
1 Pixel Canvas(CLUB) - CHF
Fr0.0089048
1 Pixel Canvas(CLUB) - HKD
HK$0.08693311
1 Pixel Canvas(CLUB) - AMD
֏4.2598337
1 Pixel Canvas(CLUB) - MAD
.د.م0.10029031
1 Pixel Canvas(CLUB) - MXN
$0.20904018
1 Pixel Canvas(CLUB) - SAR
ريال0.04174125
1 Pixel Canvas(CLUB) - PLN
0.04073946
1 Pixel Canvas(CLUB) - RON
лв0.04841985
1 Pixel Canvas(CLUB) - SEK
kr0.10719153
1 Pixel Canvas(CLUB) - BGN
лв0.01870008
1 Pixel Canvas(CLUB) - HUF
Ft3.80802641
1 Pixel Canvas(CLUB) - CZK
0.23575458
1 Pixel Canvas(CLUB) - KWD
د.ك0.003394955
1 Pixel Canvas(CLUB) - ILS
0.03795671
1 Pixel Canvas(CLUB) - AOA
Kz10.14668567
1 Pixel Canvas(CLUB) - BHD
.د.ب0.004196387
1 Pixel Canvas(CLUB) - BMD
$0.011131
1 Pixel Canvas(CLUB) - DKK
kr0.07157233
1 Pixel Canvas(CLUB) - HNL
L0.29096434
1 Pixel Canvas(CLUB) - MUR
0.50902063
1 Pixel Canvas(CLUB) - NAD
$0.19690739
1 Pixel Canvas(CLUB) - NOK
kr0.11342489
1 Pixel Canvas(CLUB) - NZD
$0.01914532
1 Pixel Canvas(CLUB) - PAB
B/.0.011131
1 Pixel Canvas(CLUB) - PGK
K0.04697282
1 Pixel Canvas(CLUB) - QAR
ر.ق0.04051684
1 Pixel Canvas(CLUB) - RSD
дин.1.12356314

Pixel Canvas-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pixel Canvas toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Pixel Canvas-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pixel Canvas”

Paljonko Pixel Canvas (CLUB) on arvoltaan tänään?
CLUB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.011131 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CLUB-USD-parin nykyinen hinta?
CLUB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.011131. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pixel Canvas-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CLUB markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CLUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CLUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli CLUB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CLUB saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli CLUB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CLUB-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on CLUB-rahakkeen treidausvolyymi?
CLUB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.68K USD.
Nouseeko CLUB tänä vuonna korkeammalle?
CLUB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CLUB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:23:25 (UTC+8)

Pixel Canvas (CLUB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CLUB-USD-laskin

Summa

CLUB
CLUB
USD
USD

1 CLUB = 0.011131 USD

Treidaa CLUB-rahaketta

CLUBUSDT
$0.011131
$0.011131$0.011131
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu