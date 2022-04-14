CESS Network (CESS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CESS Network (CESS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CESS Network (CESS) -rahakkeen tiedot CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy. Virallinen verkkosivusto: https://www.cess.network/ Valkoinen paperi: https://github.com/CESSProject/Whitepaper/blob/main/cess-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0c78d4605c2972e5f989de9019de1fb00c5d3462 Osta CESS-rahaketta nyt!

CESS Network (CESS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CESS Network (CESS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 55.96M $ 55.96M $ 55.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.005596 $ 0.005596 $ 0.005596 Lue lisää CESS Network (CESS) -rahakkeen hinnasta

CESS Network (CESS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CESS Network (CESS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CESS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CESS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CESS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CESS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CESS Network (CESS) -rahakkeen hintahistoria CESS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CESS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CESS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CESS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CESS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CESS-rahakkeen hintaennuste nyt!

