Bitcoin 2.0 (BTC2) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bitcoin 2.0 (BTC2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bitcoin 2.0 (BTC2) -rahakkeen tiedot BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds. Virallinen verkkosivusto: https://www.btc2.wtf/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x3feb4fea5132695542f8ede5076ac43296d17c6d Osta BTC2-rahaketta nyt!

Bitcoin 2.0 (BTC2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bitcoin 2.0 (BTC2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 998.55K $ 998.55K $ 998.55K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.89939 $ 0.89939 $ 0.89939 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001932264593413596 $ 0.001932264593413596 $ 0.001932264593413596 Nykyinen hinta: $ 0.04755 $ 0.04755 $ 0.04755 Lue lisää Bitcoin 2.0 (BTC2) -rahakkeen hinnasta

Bitcoin 2.0 (BTC2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bitcoin 2.0 (BTC2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BTC2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BTC2-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BTC2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BTC2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BTC2-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bitcoin 2.0 (BTC2) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BTC2-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BTC2-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bitcoin 2.0 (BTC2) -rahakkeen hintahistoria BTC2 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BTC2-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BTC2-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BTC2-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BTC2-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BTC2-rahakkeen hintaennuste nyt!

